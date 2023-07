Se odpravljate v Francijo, kjer gorijo mesta? Potem morate vedeti tole

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi protestov in nemirov v Franciji slovenskim državljanom, ki se tam nahajajo ali tja potujejo, svetuje dodatno previdnost, spremljanje navodil uradnih organov in medijskih objav ter izogibanje krajem, kjer se zbira večje število ljudi.

Macron preložil državniški obiski v Nemčij Francoski predsednik Emmanuel Macron je zaradi razmer v domovini preložil tridnevni državniški obisk v Nemčiji, kamor bi moral odpotovati v nedeljo. Nov datum obiska za zdaj ni znan.

Ministrstvo je v luči neredov, ki že od torka pretresajo francoska mesta, danes posodobilo splošna opozorila za potovanja v Francijo, objavljena na njihovi spletni strani.

Lahko je moten javni prevoz

Opozorili so, da je lahko moten javni prevoz - trenutno je avtobusni in tramvajski prevoz zagotovljen le do 21. ure, ker območja nemirov ni mogoče napovedati, slovenskim državljanom svetujejo tudi, da se izogibajo krajem, kjer se zbira večje število ljudi.

Francijo so zajeli protesti, potem ko je policist v torek med kontrolo prometa ustrelil in ubil 17-letnika. Minulo noč so o neredih poročali iz več francoskih mest, protestniki so zažigali avtomobile in smetnjake ter plenili trgovine. Skupno je bilo aretiranih več kot 1300 ljudi.