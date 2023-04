Vremenoslovci prižgali oranžno, prihajajo nevihte in močan veter

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo ponoči veter okrepil, na Primorskem bo zapihala burja. Od ponedeljka zjutraj bo burja na izpostavljenih mestih v sunkih presegala hitrost 100 kilometrov na uro, od ponedeljka zvečer do torka zjutraj pa bo dosegala hitrost okoli 120 kilometrov na uro, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Ponoči se bo veter okrepil

Kot napovedujejo na Arsu, bo v nedeljo, ko bodo sicer popoldne po državi nastajale krajevne plohe in nevihte, proti večeru zapihal severovzhodni veter. Ponoči se bo veter okrepil, na Primorskem bo zapihala burja. Ta bo v ponedeljek zmerna do močna, drugod po državi pa bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter.