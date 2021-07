Se odpravljate na pot? Tukaj boste stali

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pet kilometrov. Voznike opozarjajo, naj v zastoju ne zapuščajo svojih vozil.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji, tri kilometre. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod.

Na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani je zaradi del na cesti kolona vozil dolga dva kilometra.

Današnja gneča na mejnih prehodih. FOTO: Hak

Med poletno turistično sezono je s seboj na pot poleg vode in prigrizkov dobro vzeti tudi obilo potrpljenja. Proti turističnim središčem in mejam se namreč odpravlja vse več ljudi, zaradi česar prihaja do zastojev in čakalnih vrst. Kakšno je trenutno stanje, smo preverili pri prometnoinformacijskem centru, kjer poročajo o dolgi koloni pred mejnima prehodoma Gruškovje in Dobovec.Promet se povečuje na mejnih prehodih s Hrvaško pri izstopu. Ponekod so že daljše čakalne dobe, tudi do dve uri in pol.Na mejnem prehodu Dobovec je čakalna doba pri izstopu dolga dve uri in pol, pri vstopu pa pol ure. Več kot dve uri čakajo na mejnem prehodu Gruškovje (pri vstopu eno uro). Po eno uro na izstop iz države čakajo tudi na mejnih prehodih Rogatec, Vinica in Zgornji Leskovec. Na mejnem prehodu Dragonja se čaka približno 40 minut, na mejnem prehodu Jelšane pol ure.Do zastojev in čakalnih dob prihaja tudi pri vstopu. Eno uro se čaka na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje in Sečovlje. Pol ure pa čakajo na mejnih prehodih Dobovec, Jelšane, Obrežje, Starod in Zgodnji Leskovec.