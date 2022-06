Se odpravljate na pot? Takšno je stanje na cestah

Na slovenskih cestah je močno povečan promet. Najhuje je na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, na cesti Lesce–Bled in pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga kilometer in pol. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski.

Gneča je tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, kjer na izstop iz države pol ure čakajo na prehodih Dragonja, Jelšane in Gruškovje. Vozniki čakajo tudi pri vstopu v državo. Najdlje se čaka na mejnih prehodih Dragonja in Jelšane – od ene do dveh ur, na mejnih prehodih Gruškovje, Starod, Sečovlje in Sočerga.