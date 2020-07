Se odpravljate na pot? Takšno je stanje

Zaradi povečanega nadzora na slovenskih mejah prihaja do zastojev na nekaterih mejnih prehodih. Preden se odpravite na pot, preverite, kje boste stali v koloni, in se pripravite.



Na prometnem portalu promet.si. poročajo, da je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Murski Soboti.



Do zastojev prihaja pred predorom Karavanke, kjer občasno zaradi kontrole in zastoja na meji zapirajo predor. Kolona na avstrijski strani je dolga približno štiri (4) kilometre.



Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški (4 km). Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji pa je kolona dolga približno tri (3) kilometre.



Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Petrina, Starod, Dragonja, Jelšane, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Na Jelšanah je čakalna doba pri izstopu dolga uro in pol, na Dragonji in na mejnem prehodu Zgornji Leskovec eno uro, na mejnem prehodu Gruškovje pa se lahko zgodi, da boste čakali tudi dve uri.