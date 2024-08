Se odpravljate na pot? Prihaja do zastojev

Tudi zadnji konec tedna v času šolskih počitnicah na cestah po državi nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg sedem kilometrov, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj pa 2,5 kilometra. Gost promet je tudi na drugih cestah v državi, poroča prometnoinformacijski center.

Na gorenjski avtocesti je tako zaradi zastoja pred predorom Karavanke izvoz Jesenice vzhod, Lipce promet možen samo za lokalni promet, uvoz Hrušica proti Karavankam je zaprt. Na prometnoinformacijskem centru v smeri proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Lesce. Predor Karavanke pa zaradi varnosti občasno zapirajo tudi v smeri proti Sloveniji.

Zastoj je tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, in sicer v dolžni 2,5 kilometra.

Zamude na poti nastajajo tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Centra mimo Kozarij in Brezovice proti Vrhniki. Potovalni čas se podaljša za približno 40 do 50 minut.

Zastoji nastajajo tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Jesenice-Hrušica in Lesce-Bled.

Na prometnoinformacijskem centru ob tem opozarjajo še, da danes do 13. ure, na nekaterih primorskih cestah pa do 16. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.