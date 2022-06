Se odpravljate na pot? Preverite, kje se boste načakali

Prvi dan poletnih počitnic je tudi v znamenju gneče po slovenskih cestah in na mejnih prehodih. Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosez in Centra proti Primorski ter na primorski avtocesti od Ljubljane proti Logatcu. Na tem delu je zamuda približno pol ure, poroča prometnoinformacijski center.

Na podravski avtocesti med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje je zastoj v smeri Hrvaške, kolona vozil je dolga 4 kilometre. Gneča je tudi na cestah Koper–Šmarje–Dragonja–Izola–Strunjan in Seča–MP Sečovlje.

Načakali se boste tudi na mejnih prehodih. Na Gruškovju je čakalna doba za izstop iz države več kot dve uri, na mejnem prehodu Dragonja pa je tako za vstop kot izstop treba čakati do dve uri. Na Jelšanah in Sečovljah se čaka okoli ene ure.

Povečan promet vse do ponedeljka

»Vse do ponedeljka pričakujemo močno povečan promet na cestah proti Primorski in na mejnih prehodih s Hrvaško. Zastoji so možni danes in jutri proti obali in Hrvaški ter tudi v nasprotni smeri. Vozite s primerno varnostno razdaljo in v zastojih oblikujte reševalni pas,« pozivajo na strani prometnoinformacijskega centra.