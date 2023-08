Se odpravljate na pot? Preverite, kje boste stali v koloni

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji štiri kilometrski zastoj, ki sega mimo priključka Jesenice zahod. Tudi proti Sloveniji je zastoj dolg štiri kilometre, predor pa občasno zaradi varnosti zapirajo.

Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem in pol ton. Omejitev velja tudi v torek, 15. avgusta. V ponedeljek, 14. avgusta omejitve ne bo.

Na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Brezovici je zastoj.

Na primorski avtocesti je upočasnjen promet od Ljubljane proti Postojni.

Na posameznih odsekih ceste Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri ter na cestah Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Ljubljana Vič-Brezovica so zastoji.

Predmet ovira promet na pomurski avtocesti pred Lipovci proti Mariboru.

Omejen dostop

Zaradi posledic ujme je omejen dostop nepooblaščenim osebam na nekatera območja. Točke z omejenim dostopom so na Pavličevem sedlu (za Solčavo in Ljubno), na cesti Šentvid-Šoštanj, v Šoštanju pri letališču Lajše (za koroško regijo), na cesti Radmirje-Mozirje v Mozirju pri krožišču (za občine Zgornje Savinjske doline- Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji...), na cesti Holmec-Poljana pri Lokovici (za Mežico) in na mejnem prehodu Mežica-Reht (za Mežico in Črno na Koroškem). Vozniki so naprošeni naj se ne odpravljajo na pot na ta območja, če niso dogovorjeni s pristojnimi službami ali organizacijami.

Popolne zapore zaradi poškodovanih vozišč so na cestah Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu, Poljana-Mežica-Črna na Koroškem, Dravograd-Libeliče pri Tribeju, Poljana-Šentvid, Koprivna-Črna, Šoštanj-Črna pri Črni, Črnova-Vojnik pri Lembergu pri Novi Cerkvi, Ljubljana-Litija pri Dolu (za tovorna vozila je obvoz po avtocesti), Kamnik-Stahovica-Kamniška Bistrica in Kamnik-Gornji Grad ter Luče-Ljubno ob Savinji.

Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste. Upošteva naj se signalizacijo na vozišču. Razmere se ves čas spreminjajo. Voznikom se priporoča, da upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Ponovno je odprta železniška povezava Celje-Velenje in Jesenice-Bohinjska Bistrica.

Cesta Ilirska Bistrica-Grda Draga bo zaradi prireditve zaprta med 8. in 15. uro.

V Dutovljah bodo zaradi prireditve zaprte ceste med 16. in 17. uro.

Cesta Nova Gorica-Tolmin v Kanalu bo zaradi prireditve imela polovično zaporo med 15. uro in 18.30.

Na južni ljubljanski obvoznici bo zaradi rekonstrukcije zaprt priključek Ljubljana Vič v obe smeri od srede, 16. avgusta do 25. avgusta 2023.

Na severni ljubljanski obvoznici bo do četrtka, 31. avgusta zaprt uvoz iz Leskovškove ceste proti Tomačevem.