Se odpravljate na pot? Oborožite se z železnimi živci, Darsovi so na delu

Zaradi del na avtocestah nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti zamuda zaradi zastoja med Brezovico in Vrhniko proti Kopru znaša eno uro. Vozniki lahko avtocesto zapustijo na priključkih Vič ali Brdo, obvoz je možen tudi čez Horjul. Na dolenjski avtocesti pa zamuda zaradi zastoja med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani znaša 30 minut.

Na štajerski avtocesti sta manjša zastoja med Sneberjem in Domžalami proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica sever in Framom, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

V Darsu so že v petek opozorili, da bo konec tedna promet zaradi vzdrževalnih in obnovitvenih del oviran na več delih avtocestnega omrežja, zato je ob napovedanem lepem vremenu pričakovati zastoje.

Vzdrževalni posegi ta konec tedna potekajo na delih primorske avtoceste med Brezovico in Logatcem v smeri proti Kopru, na več delih štajerske avtoceste na obeh straneh Trojan, predvsem v smeri proti Mariboru, in na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Grosupljem v smeri Ljubljane, kjer je promet oviran že danes.