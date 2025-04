Se odpravljate na oddih? Za vas imamo dobro novico

Po nekaj deževnih in nekoliko hladnejših dnevih se bo danes vreme izboljšalo, delno se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Vedno topleje bo

Jutri bo na Primorskem sončno, drugod bo občasno nekaj več spremenljive oblačnosti. Ponekod bo čez dan pihal vzhodni veter. Jutra bodo kar hladna, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj, a se bo čez dan segrelo na prijetnih od 18 do 24 stopinj Celzija.

Tudi v torek in sredo bo po napovedih vremenoslovcev precej jasno in čez dan topleje. Podobno vreme napovedujejo tudi za sosednje pokrajine, na severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Alergiki še niso iz najhujšega

Spremenljivo vreme s plohami in nevihtami bo vplivalo na nihanje obremenitve zraka s cvetnim prahom, temperature zraka pa bodo omogočale nadaljnji razvoj latenja trav.

V nižinah se sezona breze zaključuje, zrna so še prisotna v manjših količinah. Sezono breze podaljšujejo črni gaber, hrast in bukev s sorodnimi alergeni. Sezona jesena se nadaljuje s cvetenjem malega jesena, obremenitev bo občasno povišana.

Poteka druga polovica sezone platane in vrb, obremenitve bodo lokalno visoke. V zraku bo prisoten še cvetni prah divjega kostanja, ki začenja cveteti, javorja, cipresovk in tisovk.

Boste sončne dneve izkoristili za izlet? Preko spodnjega obrazca nam lahko pošljete fotografije in objavili jih bomo.