Vsako leto pred dopustom nova kartica, bo tega kdaj konec? Na ZZZS odgovarjajo

Pred odhodom na dopust v tujino Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije svetuje, da si zavarovane osebe zagotovijo brezplačno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. S tem se lahko izognete neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini.

Pri evropski kartici predhodna zdravstvena stanja niso pomembna – če je zdravljenje nujno ali potrebno, ga takšno zavarovanje krije, tudi kronične bolezni. A opozarjajo, da evropska kartica vseh nastalih stroškov nujno ne krije, zato predlagajo, da si za večjo varnost uredite tudi plačljivo turistično zavarovanje.

Evropska kartica se uporablja v državah članicah EU, EGP in Švici, Združenem kraljestvu (krije nujne in potrebne zdravstvene storitve), Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji ter Srbiji (krije nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč).

Kartico lahko enostavno naročite na spletu, a največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice. Ob spletnem naročilu kartice prejmete tudi certifikat, ki je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico in ima omejeno obdobje veljavnosti, največ 90 dni. S certifikatom lahko uveljavljate zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini na enak način kot z evropsko kartico. Certifikat morate predhodno natisniti, saj izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.

Česa evropska kartica ne krije? stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo zdravniki in zdravstvene ustanove, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže,

stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem,

stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo ambulante na križarkah,

stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani) v večini tujih držav,

stroškov prevoza iz tujine v domovino,

stroškov doplačil (participacije), ki ste jih morali plačati pri uveljavljanju zdravstvenih storitev v tujini,

stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujini, če je bil namen bivanja v tujini zdravljenje oziroma porod.

Sistem zdravstvene kartice

Na družbenem omrežju X smo zasledili objavo Žige Maleka, ki pojasnjuje, kako je sistem zdravstvene kartice urejen drugje po Evropi.

»V mnogih ostalih EU državah zdravstvena kartica služi kot Evropska - preprosto, na zadnji strani so napisani vsi podatki in ni nobene potrebe po naročanju, pregledovanju vlog, izdelavi kartic in pošiljanju le-teh.«

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije odgovarja

Za komentar smo prosili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Peter Rutar iz sektorja za informiranje in odnose z javnostmi nam je pojasnil, da je združitev nacionalne in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja stvar prihodnosti.

»Fizični izgled evropske kartice zdravstvenega zavarovanja določajo predpisi EU, ki določajo plastificirano kartico z vidno izpisanimi podatki. ZZZS je tehnološko pripravljen izdajati elektronsko evropsko kartico, kar bi bilo ceneje in tudi ekološko bolj sprejemljivo, in sicer takoj, ko bo Evropska komisija predpisala uvedbo take kartice (predvidoma, ko bodo vse države članice EU na to pripravljene). ZZZS oz. Slovenija se namreč pri tem ne more odločiti za drugačen način izdajanja evropske kartice,« pravi Rutar.

»Vse države članice EU imajo omejeno veljavnost evropske kartice. Določitev veljavnosti evropske kartice je prepuščena državam članicam. V Sloveniji smo glede veljavnosti evropske kartice v povprečju EU. V Sloveniji je za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, saj pri teh zavarovanih osebah ne obstaja tveganje neurejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, ki je pogoj za izdajo evropske kartice,« je dodal.

In še: »Ker evropska kartica ni elektronski dokument, je njena veljavnost zapisana kot viden podatek. Združitev nacionalnih in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja je stvar prihodnosti, ko bodo na ravni EU sprejeti vsi potrebni standardi in predpisi. To pa med drugim pomeni tudi takrat, ko bodo tudi vse države članice EU usposobljene vzpostaviti elektronsko kartico s čipom in pripadajočo informacijsko opremo na nacionalni ravni, podobno kot smo to leta 2000 storili v Sloveniji.«

