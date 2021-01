Se odpravljate na cesto? Previdno, ponekod je nevarno

Zaradi nizkih temperatur in včerajšnjega sneženja so ceste zelo spolzke, marsikje poledenele, opozarjajo pri PU Kranj. Voznike pozivajo, naj bodo previdni in vzdržujejo večjo varnostno razdaljo med vozili. Vozila pa naj očistijo snega in ledu. Pot ustavljanja v aktualnih razmerah je bistveno daljša kot na suhi podlagi, vozilo pa lahko hitro zdrsne. Previdnost svetujejo tudi na pločnikih in parkirnih površinah. Zato naj vozniki pazijo tudi na pešce, previdni pa naj bodo tudi pešci sami.



Tudi pri prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da so ponekod po Sloveniji možne snežne plohe, nekje zmanjšuje vidljivost tudi megla v pasovih. Zato naj vozniki vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in upoštevajo varnostno razdaljo. Na pot naj se odpravijo le z ustrezno zimsko opremo.