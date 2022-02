Se obeta vsesplošna stavka? To so napovedali sindikati

Sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, in ministrstvo za zdravje so po poročanju medijev v ponedeljek sklenili dogovor o dvigu plač za zdravnike. Z dogovorom naj bi pridobili šest oziroma sedem plačnih razredov. Poleg tega pa naj bi bil v dogovoru izstop iz enotnega plačilnega sistema v javnem sektorju, je poročal N1.

Na ministrstvu po drugi strani pojasnjujejo, da pogajanja s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov aktivno potekajo, vsebinsko pa jih ne komentirajo do podpisa končnega dogovora. Med pogajanji so se o plačah dogovarjali v okviru obstoječega sistema, pogovarjali pa so se tudi o oblikovanju delovne skupine za pripravo novega predloga zakona o plačah zdravnikov.

Višje plače pričakujejo tudi v drugih sindikatih javnega sektorja

Ob dogovoru z zdravniki enako obravnavo pričakujejo tudi v ostalih sindikatih javnega sektorja. Ker vladna stran na njihov poziv ni sklicala pogajanj, sta jih sklicali sindikalni pogajalskih skupini. Vladno pogajalsko skupino so povabili nanje za prihodnjo sredo, prav tako nanje vabijo premierja Janeza Janšo.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek, bodo na pogajanjih vladni strani predstavili svoja pričakovanja in zahteve.

Med njimi je tudi, da se dvigne uvrstitev vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, kolikor je bil po Počivavškovih besedah najnižji dvig delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov, dosežen v ponedeljkovem dogovoru. Prav tako bo njihova zahteva, da se omejitev najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, odpravi za vse javne uslužbence.

Avtomatično usklajevanje vrednosti plačilnih razredov

Zahtevajo tudi, da se določi avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov, in sicer najmanj z inflacijo, od letošnjega leta dalje. Prav tako pričakujejo dvig vrednosti plačnih razredov na način, da se odpravi uravnilovka v spodnjem delu plačne lestvice, da se torej, kot je pojasnil, vrednost najnižjega plačnega razreda dvigne na raven minimalne plače in se nato dogovorijo ustrezna razmerja tudi do višjih plačnih razredov.

V sindikatih pričakujejo, da se bodo pogajanja začela nemudoma, »v nasprotnem primeru se po sindikatih med članstvom že opravljajo pogovori o zaostrovanju sindikalnih aktivnosti,« je dejal Počivavšek.

Visokošolski sindikat bo stavkal, če bo treba

Visokošolski sindikat Slovenije je dopoldne sporočil, da je vladi in pristojnim ministrstvom poslal zahtevo za dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Kolektivne pogodbe za javni sektor s pogajalskim predlogom Aneksa h KPVIZ. Dopolnitve so po njihovih besedah »nujno potrebne za odpravo plačnih nesorazmerij, ki nastajajo z aktualnim dvigom plač zdravnikov in zobozdravnikov«. V tej zvezi zahtevajo dvig plač vseh skupin zaposlenih v visokem šolstvu za šest plačnih razredov. Zahtevajo tudi izenačitev vrednosti dela honorarnih in zaposlenih pedagogov, da se odpravi finančna motivacija zavodov za najemanje podplačanih prekarnih delavcev.

Med zahtevami je tudi zahteva, naj vlada javnim visokošolskim zavodom zagotovi dodatna proračunska sredstva za povečane stroške dela, ki bodo nastali z dvigom plač in uveljavitvijo ostalih pravic z zahtevanim aneksom. Organi Visokošolskega sindikata Slovenije so že pričeli organizacijske priprave na stavko, če bo ta potrebna, še pojasnjujejo.