Še ob 60. obletnici mature brez potice (FOTO)

»Saj ni res, pa je! Mineva nam že 60 let, odkar učiteljčki, še zeleni, smo raztepli se po svet'! Zdaj po večini smo že sivih las, marsikomu trebuh se obesil je čez pas, vendar leta častitljiva treba je proslavit'.« S to nagajivo pesmico so svoje nekdanje sošolce z ljubljanskega učiteljišča oziroma tam, kjer danes stoji Gimnazija Ledina, Vanja Tomac, Martina Černoš, Tine Bogataj, Janez Podjed in Valija Kokalj povabili na slovesno počastitev 60. obletnice mature.

Zbrala se je večina tistih iz 5. a, b in c razreda, in sicer v znani ljubljanski gostilni Šestica. Vzdušje je bilo veselo. Na začetku, kot je povedal Podjed, seveda ni šlo brez tistih klasičnih vprašanj: »O, živijo! A to si ti ..., saj te komaj poznam.« Kar je seveda razumljivo, še posebno če se niso videli veliko let. Takšna srečanja so tudi priložnost obuditi lepe spomine na srednješolske dni. Se ob tem spomniti kakšnega »tovariš profesorja« in različnih prigod. Podjed, dijak 5. a, se še danes v živo spominja, da jih je učil profesor Peter Us, ki je prihajal iz Rusije. »Kaj delate, fant?!« ga je na enem od taborjenj vprašal, zakaj ubija mravlje, ki so zavzele »neki čok«. »Tovariš profesor, pa saj jih je kot Rusov,« mu je v šali podal odgovor.

Vesela druščina 5. a

Špricanje pouka, cigaretE, alkohol ... bog ne daj!

Ob lanskem srečanju jim je Angelca Likovič obljubila, da jim bo letos prinesla svojo potico.

Njegova druga zanimiva prigoda je bila, kako sta se s sošolcem enkrat v razredu šalila, da se ne bosta usedla. Sam je sicer navajal težave »zaradi tura«. No, po posredovanju profesorja se je sošolec vdal in se usedel, Podjed pa je še naprej vztrajal. Zato ga je na koncu doletela kazen – celo šolsko uro je moral stati. »Takrat se v naši mladostni razigranosti nismo niti zavedali, danes pa nam je povsem jasno, da smo bili deležni enega najboljših srednješolskih strokovnih izobraževalnih programov. Program ne bi dosti koristil, če nam ga ne bi posredovali tako dobri izvajalci – naši profesorji,« v imenu nekdanjih sošolcev dodaja Podjed.

Stroga disciplina

»Ob strokovnem, pedagoško-didaktičnem in splošnoizobraževalnem programu nas spomini vodijo do veliko drugih pridobljenih, za učitelja potrebnih znanj, ki so bila sestavni del rednih ali izvenšolskih vsebin izobraževanja. Tako smo pri tehničnem pouku oziroma krožkih neposredno spoznali osnovne zakonitosti aeronavtike, avionike, ladjedelništva, konstrukcij ... Učiteljišče nam je dalo osnovna navodila in smeri načrtovanja dobre organizacije športnih prireditev in tekmovanj. Dalo nam je vedenja o vsebini šole v naravi, o metodiki učenja plavanja in smučanja. Ne le to. Ob skrajno vzorni organizaciji teh dejavnosti smo uvideli, kako obsežna in zapletena je vsebinska in materialna priprava na tovrstno delo na šoli.«

Sotrpini iz 5. b

Podjed se spomni, kako je bila njihova generacija še izpostavljena takratni, danes, po novih permisivnih poimenovanjih že zastareli, visoki stopnji discipline in zahtevnosti. »Špricanje pouka, cigarete, alkohol ... bog ne daj! Domače naloge so bile sestavni del uspeha. Nismo si upali mimo teh zahtev, bali smo se neuspeha. Joj, strah pa že meji na nasilje, to pa ni bilo prav, bi porekli danes. No, to pa je že vprašanje za katero drugo priložnost.« A kljub vsemu, sklene sogovornik, ostaja enotno prepričanje: »Bili smo vsestransko usposobljeni – biti učitelj. Zato smo bili pri svojem delu lahko samozavestni in suvereni, tako nam je sedanje vtikanje v učiteljevo delo nerazumljivo in nesprejemljivo.« Danes jim je sicer zelo žal, da učiteljišče ne obstaja več.

Gasilska fotografija 5. a, b in c ljubljanskega učiteljišča

Na srečanju so nekdanji sošolci in sošolke kar malo pogrešali slastno potico Angelce Likovič, ki je 5. b obiskovala skupaj z Černoševo. Žal, kot nam dodaja slednja, se srečanja zaradi obveznosti tokrat ni mogla udeležiti. S tem pa se tudi ni mogla uresničiti njena lanska obljuba, da bo potico prinesla ob letošnjem okroglem jubileju. Slednje sicer ni minilo brez petja prave maturantske himne Gaudeamus igitur.