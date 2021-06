Še niste cepljeni? V Ljubljani se v teh dneh odpira možnost za nenaročene

s cepivom Pfizer in Biontech v torek, 22. junija 2021, med 15.00 in 19.30 (za prvo cepljenje je namenjenih 600 odmerkov) ter v sredo, 23. junija, med 9.00 in 13.00 (za prvo cepljenje je namenjenih 500 odmerkov),

s cepivom Moderna v četrtek, 24. junija med, 15.00 in 17.00 (za prvo cepljenje je namenjenih 400 odmerkov),

s cepivom Janssen v četrtek, 24. junija, med 17.00 in 20.00 (za prvo cepljenje je namenjenih 500 odmerkov).

V mnogih slovenskih krajih so v zadnjih tednih zdravstveni domovi organizirali cepljenje za nenaročene Slovence in Slovenke. Odziv je bil precej velik, in kot kaže, ljudje raje kar pridejo na cepljenje, kakor pa se naročajo. Spomnimo samo na gnečo v Celju, kjer so bili med prvimi, ki so pripravili cepljenje za nenaročene Te dni, tik pred koncem šolskega leta, pa bo množično cepljenje za nenaročene tudi v prestolnici.V cepilnem centru ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču bodo omogočili odprto množično cepljenje:Na cepljenje osebe prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja. Osebe, ki bi se želele udeležiti odprtega množičnega cepljenja ob izbrani uri prosijo, da si zaradi boljše organizacije dela izberejo termin cepljenja . Torej prijava sicer ni potrebna, če pa želite, si lahko izberete tudi termin.