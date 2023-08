Vodna ujma opustošila državo: še nikoli toliko padavin v dnevu! (FOTO)

Slovenija se je včeraj znašla pod vodo; v srditem spopadu z obsežnimi hudourniškimi poplavami. Na teren smo se odpravili nekje na polovici poplavnega in tako silovitega dogodka, kakršnega še nismo doživeli. Doživeli ga nismo zato, ker je bila včerajšnja situacija pravzaprav kombinacija tako poletnih poplav kot tudi jesenskih. Da se bo zgodila takšna kombinacija, je sicer že večer pred sodnim dnem pričakoval tudi avtoriteta na področju hidrologije, to je Janez Polajnar.

Reke so namreč že v noči na petek tako silovito narasle, da so se pretoki, denimo na Gorenjskem, Škofjeloškem in Polhograjskem, povečali ne le za nekajkrat, ampak tudi za desetkrat! Samo pretok Poljanske Sore je včeraj zjutraj s 70 kubičnih metrov na sekundo poskočil na kar 300!

Zračni posnetki poplav na območju Mozirja FOTO: Gasilci Mozirje/STA

Gasilci so bili ponovno junaki: v Medvodah so rešili tudi dojenčico. FOTO: Voranc Vogel

Povodenj marsikje po Sloveniji včeraj dopoldne je lahko Polajnar opisal samo z zgodovinskimi besedami: »Toliko padavin ni v enem dnevu padlo še nikoli; posledice so hude!«

Hiše so postale otočki

Bilo je devet zjutraj, in reke so v svojih zgornjih tokovih že začele upadati, povsem drugače pa je bilo v njihovih spodnjih tokovih. Tam se je drama šele dobro začela.

Sestati se je moral štab republiške civilne zaščite, policija pa je zbirala informacije o (več) smrtnih žrtvah. Tudi pripadniki Slovenske vojske so se v tistem prebijali na najbolj alarmantna območja, proti Črni na Koroškem, v Savinjsko dolino, tudi proti Škofji Loki, Kamniku in Medvodam, prav slednje pa so nas pričakale v popolnem kaosu: zavijale so gasilske sirene, z ene strani je središče Medvod poplavljala Sora, z druge Sava, poplavljene so bile prav vse tamkajšnje ceste!

Savinjska dolina je pod vodo. FOTO: Bralka Andreja/arhiv SN

Savinjska dolina je pod vodo. FOTO: Bralka Andreja/arhiv SN

Sava je drla in prestopila ustaljene bregove, svojo strugo pa je razširila čez vse možne meje. Prišla je tudi do hiše Elizabete Šmid. Gospa je imela pred kratkim operacijo noge, v hiši pa živi z mačkom Blekijem. Bolje rečeno, je živela, saj so jo ob našem prihodu gasilci PGD Preska in PGD Zg. Pirniče ravno reševali. In to z rešilnim čolnom, saj je bila tudi njena hiša nekakšen otoček, obkrožen z vodo, ta pa je ob normalnem pretoku skoraj sto metrov proč.

Takšnih otočkov je bilo ob Gorenjski cesti vse več in gasilci so imeli dela čez glavo. »Že ob enih zjutraj se je začelo,« nam je povedal eden izmed njih. »Odtlej se samo stopnjuje!« Kakšnih 15 mož je štela ekipa, ki ji je poveljeval vodja intervencije Žiga Burgar. Včerajšnja akcija seveda ni bila lahka: pomoči potrebnih je bilo več, kot je bilo razpoložljivih junakov. Eden teh, gasilec Uroš, nam je povedal, da so podobno kot Šmidovo dotlej rešili najmanj 25 oseb.

Medvoški gejzirji

Vse od 6.42, ko je po Medvodah zatulil alarm, znak za opozorilo na nevarnost, je bilo skrajno napeto. Gasilci so morali paziti tudi na svojo varnost. »Kdo bo šel po mačka?« je nenadoma zakričal eden izmed gasilcev. Javil se je Miha, ki je bil že do vratu v vodi, ta pa je bila še kako deroča. Če bi spustil vrv, bi ga tok zanesljivo odnesel, kdo ve, ali bi ga sploh še kdaj videli. Na srečo pa je bil dovolj priseben in izurjen, da je s sodelavci spravil na varno najprej mačka, pa ne v žaklju, ampak v plastični vrečki, zatem pa še njegovo lastnico, »gospa, na suhem ste«!

Gasilci rešujejo otroke iz vrtca v Mengšu. FOTO: PGD Mengeš

Pomagajmo prizadetim Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati prizadetim v naravni nesreči, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom Za prizadete v ujmi, sklicna številka 7264. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov. Sklicno številko 7264 smo odprli za prizadete krajane Kosez pri Ilirski Bistrici, na tej številki pa zbiramo pomoč tudi za preostalo Slovenijo.

Ta se je lahko še zadnjič ozrla proti svoji hiši in naraščajoči vodi, ki je počasi zalivala njeno prvo nadstropje. Zahvaljevala se je gasilcem, za njihovo požrtvovalnost, nakar je pozvonil njen telefon, oglasila se je in opisala: »Nekaj hudega se je zgodilo! Pravkar so me morali gasilci iz hiše rešiti s čolnom. Tudi mačka so. Zdaj grem v Športno dvorano, kjer je zbirni center podobnih sirot!« Pa še nekaj je dejala: »Da bi bilo kdaj toliko vode, se od leta 1952, ko je bila zgrajena ta hiša, pač ne spomnim.« In še: »Sploh se ne obremenjujem s tem, koliko svinjarije bo v hiši, samo da bo voda čim prej upadla!«

Gasilci so morali seveda takoj naprej. »Medvoški most je že skoraj pod vodo!« je nekdo zaklical. Na poti do tja so z lestvijo rešili še dojenčico Julijo in njeno mamico Andrijano, pa tudi gospo Greto, ki so ostale ujete v stavbi, pod katero je tekla, kot še nikoli, čisto prava deroča reka.

Le malo naprej je postala otok tudi medvoška policijska postaja. Pa tudi most čez Savo je bil že skoraj poplavljen. Zaradi njene zgodovinske višine so iz odtočnih kanalov bruhali – gejzirji.

Pravzaprav je bilo težko oceniti, katero območje je vodna ujma včeraj najbolj prizadela, a kot kaže, je bilo najbolj zastrašujoče v Savinjski dolini, ki jo je Savinja skoraj povsem poplavila. Narasli so tudi drugi manjši potoki in postali uničujoči hudourniki. Najbolj so prizadeti Luče, Ljubno ob Savinji in Mozirje. Tudi občina Solčava je bila povsem odrezana od sveta. Takšne katastrofalne ujme tudi v teh krajih ne pomnijo.

V Škofji Loki so iz ogrožene hiše s helikopterjem rešili štiri stanovalce, med njimi invalida. FOTO: GRZS

Cveto Perko nam pokaže, do kod je ponoči segala voda v Tržiču, a je k sreči do jutra odtekla. FOTO: Tina Horvat

V občini Ljubno ob Savinji je voda odnesla najmanj tri hiše, mnogi so ostali ujeti v domovih ali pa so se pred grozečo vodo v obupu poskušali rešiti na strehe. Od tam so jih lahko rešili šele po več urah. Kot je povedal župan občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik, takšne katastrofe pri njih še ni bilo.

Tri smrtne žrtve Ob taki apokalipsi je bilo včeraj samo vprašanje časa, kdaj bodo prišla poročila o mrtvih. Na območju Kamnika so zjutraj pred domom našli mrtvo žensko. A so težke razmere preprečevale, da bi ugotovili vse okoliščine in vzrok smrti, sumi pa se na utopitev. Po informacijah župana Mateja Slaparja naj bi pred povodnijo poskušala rešiti svoj avto. Tragedija se je že v četrtek zgodila v gorah, ko so javili, da pogrešajo dva tujca. Vse kaže, da je v Nizozemca, šlo naj bi za očeta in sina, usodno udarila strela. GRS Bohinj je namreč pogrešana včeraj našel mrtva na območju pod Malim Draškim vrhom.

Iz drevesnih krošenj – na pomoč

Do mnogih ljudi intervencijske ekipe dolgo niso mogle priti, pa čeprav so posadke Slovenske vojske in policije ves dan evakuirale ljudi s helikopterji.

V avtokampu Camping Menina so se gostje, med njimi je bilo največ Nizozemcev, rešili na drevesa, kjer so prav tako ostali več ur. Med čakanjem so prek družbenih omrežij klicali na pomoč. »V kampu Menina smo ujeti na strehi gostilne in v krošnjah dreves,« so sporočali in prosili za pomoč. Kot so ob koncu dopoldneva sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), je njihova dežurna ekipa s posadko policijskega helikopterja iz drevesnih krošenj in s streh rešila kar 17 odraslih in enega dojenčka. Katastrofalne razsežnosti je huda ura dobila tudi v Šoštanju, kjer so poleg deročih voda po cestah pustošili številni zemeljski plazovi. Sprožilo se jih je več deset.

V Tržiču je poplavil potok Mošenik. FOTO: Tina Horvat

Vsa Gorenjska pod vodo

»Dejansko je cela Gorenjska pod vodo,« pa je že navsezgodaj po burni noči sporočil poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid. Najbolj je bilo prizadeto škofjeloško območje s Selško in Poljansko dolino, ki sta bili zaradi zemeljskih plazov, podrtega drevja ter poplavljenih in uničenih cest odrezani od drugih delov države.

Hiše in ceste so bile poplavljene, poleg tega so jih ogrožali številni plazovi. V Škofji Loki so iz najbolj ogrožene hiše gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske z elektromotornim vitlom rešili štiri stanovalce, tudi invalidno osebo. Hiša je bila obdana z vodo z vseh strani, poplavljeno je bilo celotno prvo nadstropje.

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebija je v intervenciji plaz zasul in poškodoval gasilsko vozilo. V Žireh je zalilo več kot 100 zgradb in uničilo mnoge ceste, zato so bili tudi tam odrezani od sveta. V dolini Završnica je odneslo cesto in v restavraciji je ostalo ujetih 15 tujcev. Gorski reševalci GRS Radovljica so jih rešili, in to klasično, z vrvno tehniko.

Za to je kriva država!

Huda ura je prizadela tudi Tržič, kjer je poplavil potok Mošenik, ki je dva kilometra drl po cesti in za sabo pustil pravo opustošenje na območju naselij Za jezom in Fabrka. »Vsa čast gasilcem, občini in civilni zaščiti za vso pomoč, ki smo jo dobili od njih. Ampak za tole, kar smo mi doživeli danes ponoči, je kriva država, ker ne čistijo in poglabljajo strug,« nam pove Tržičanka Polona Žakelj.

Od dveh ponoči in vse do jutra so stanovalci Fabrke trepetali pred Mošenikom, ki se je iz mirnega potoka spremenil v divjo hudourniško reko, ki je drla skozi naselje in nanašala ogromne kose lesa in kamenja. »Groza in strah, noro je bilo to divjanje narave. V hipu je voda pridrla po cesti, več kot pol metra je je bilo. Za las nam je uspelo rešiti stanovanja, skupaj z gasilci smo vso noč postavljali barikade. Ja, priznam, strah nas je bilo in še zdaj nas je,« pove Cveto Perko - Perc.

Slovenija je včeraj doživljala sodni dan. Le da se je v poznejših urah težišče poplavljanja iz zahodne in severne Slovenije preselilo v osrednjo, vzhodno in jugovzhodno.