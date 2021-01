Se ne želite testirati? Preverite, v katerem primeru je lahko to razlog za odpoved

V prihodnje tedensko testiranje

Nizek odstotek pozitivnih

Testirajo že od novembra

V nekaterih podjetjih so se za testiranja dogovorili v zdravstvenih domovih, ponekod pa jih opravljajo tudi na sedežih podjetij. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Zaprosili bodo za pomoč

Matija Drmota, samostojni svetovalec na pravnem področju Zveze svobodnih sindikatov Slovenije o tem, ali delavec lahko zavrne testiranje



V skladu s 5. členom zakona o zdravju in varnosti pri delu (ZVZD) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje pri delu in v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati preventivne ukrepe, ki bodo zagotavljali izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu. S tega vidika menimo, da delodajalec pod določenimi pogoji lahko odredi testiranje svojih delavcev na prisotnost okužbe s covidom 19.



Testiranje lahko delodajalec uvede z namenom izpolnjevanja zgoraj navedenih zakonskih obveznosti, pri tem pa mora upoštevati tudi 14. člen ZVZD, v skladu s katerim zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti. Testiranje mora biti zato organizirano v okviru delovnega časa in na stroške delodajalca, prek institucij, ki so za testiranje usposobljene. Poleg tega mora delodajalec zagotoviti, da bo testiranje izvedeno diskretno in da se z osebnimi podatki delavcev ravna v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ki podatek o zdravstvenem stanju šteje za posebej občutljiv. S tega vidika priporočamo, da delodajalec o izvajanju testiranja, seveda ob sodelovanju sindikata v podjetju, sprejme ustrezen splošni akt.



Ob upoštevanju zgoraj navedenega bi odklonitev delavca, da se udeleži testiranja, lahko pomenila kršitev delovne obveznosti. Mnenja smo, da takšna kršitev sama po sebi sicer ne predstavlja podlage za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, lahko pa bi bila razlog za redno odpoved, če je delavcu že izdano opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi zaradi kakšne pretekle kršitve delovnih obveznosti. Upoštevati pa moramo tudi, da lahko pri posamezniku obstajajo tudi okoliščine, zaradi katerih testiranje ni upravičeno, ker bi lahko poslabšalo njegovo zdravstveno stanje, npr. težave s sinusi in podobno. V teh primerih priporočamo, da si posameznik pridobi mnenje osebnega zdravnika.

Številna podjetja so po novoletnih praznikih za svoje zaposlene organizirala t. i. hitre teste. Testiranja so potekala na prostovoljni bazi, v podjetjih pa pravijo, da so med zaposlenimi naleteli na razumevanje in veliko pripravljenost na testiranje.V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) delavce napotijo na testiranja v zdravstvene domove, saj v teh dneh začenjajo redne letne remonte in revizije svojih proizvodnih objektov. Po opravljenih testih nobeden ni bil pozitiven. V prihodnje se bodo kot do sedaj v večji meri običajno testirali, na teste pa napotijo sodelavce, ki pri sebi prepoznajo bolezenske znake. V skladu s politiko vračanja sodelavcev na delo na delovnih mestih (iz oblike dela od doma, ki velja za tista delovna mesta, kjer delo to omogoča) bodo tudi v prihodnje uporabljali t. i. hitre teste. »Poudariti moramo, da se sodelavci že ves čas trajanja epidemije več kot zavedajo našega osnovnega poslanstva, torej varne in zanesljive proizvodnje električne energije ter dejstva, da ta ne more obstati, in se odgovorno vedejo tako na delovnem mestu kot tudi drugače,« so še sporočili.V družbi Salonit Anhovo pravijo, da so vzpostavili delo od doma, kjer je to mogoče, ter da jim avtomatiziran prevzem materialov (goriva, surovine) omogoča, da tudi v stiku z dobavitelji zagotavljajo maksimalno varnost. Testiranje zaposlenih zunanje za to usposobljene organizacije izvajajo na lokaciji podjetja, kjer so pripravili ustrezen prostor, tako da brise jemljejo na prostem ob hkratnem upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Do sedaj so se vsi zaposleni odzvali na testiranje. Teste bodo izvajali tudi v prihodnje, in sicer na en teden. Z 18. januarjem bodo začeli tudi redni letni remont, kar pomeni, da bo na njihovi lokaciji tudi več zunanjih izvajalcev. »Vsi, ki prihajajo na našo lokacijo, se morajo izkazati z negativnim PCR-testom. V nadaljevanju pa bodo na naši lokaciji vključeni v redno tedensko testiranje s hitrimi testi.« Testiranje je za zaposlene prostovoljno. Za zaposlene, ki se ne bi želeli testirati, bodo iskali individualne rešitve, kot so organizacija dela zunaj skupine in delo od doma, kjer to mogoče.V Holdingu slovenske elektrarne (HSE) zaposlene testirajo v zdravstvenih domovih in pooblaščeni izvajalci. Pravijo, da med zaposlenimi ni nezadovoljstva ali zavračanja testiranj. Doslej primera, ko se kdo ne bi hotel testirati, še niso imeli, če pa bi do tega prišlo, pa taka oseba, dokler ni dokazov o neokuženosti oz. dokler zdravnik zaposlenemu ne zaključi bolniškega staleža, ne sme priti na delovno mesto. Odločitev o rednem testiranju zaposlenih še ni bila sprejeta. Do vključno 4. januarja je bilo v skupini HSE s hitrimi testi odkritih šest pozitivnih oseb.V Krki hitra testiranje izvaja zunanji pooblaščeni zdravstveni izvajalec. Koordinira ga posebna strokovna skupina, izvajajo pa ga v skladu s strokovnimi ocenami. Testirali bodo, dokler bo treba, so povedali v službi za odnose z javnostjo Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Delež pozitivnih je zelo nizek, v skladu s strokovnimi usmeritvami rezultate potrdijo s PCR-testom. Sodelavci se na testiranje odzivajo pozitivno, saj da se zavedajo, da je del aktivnosti za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja.V gornjeradgonskem podjetju Arcont se preventivno hitro testirajo že od začetka novembra. Antigenske hitre teste so nabavili sami, za izvajanje testiranja pa so se dogovorili z lokalnim zdravstvenim domom. Na testiranje pošiljajo zaposlene, ki ne kažejo simptomov okužbe, a zaradi tveganega stika obstaja možnost okužbe. Po novem letu pa so se, da preprečijo vnos poprazničnih okužb v delovno okolje, s tamkajšnjim zdravstvenim domoma dogovorili za množično testiranje na lokaciji podjetja. V teh dneh so testirali okrog 240 zaposlenih. Testiranje bodo nadaljevali tudi po tej množični akciji. »Zavedamo se, da odvzem brisa ni prijeten, a do zdaj nismo imeli težav, da bi zaposleni testiranje odklonili.«V lendavskem Varisu so se za izvedbo hitrega testiranja zaposlenih odločili ob povratku na delovna mesta po nekoliko daljši odsotnosti z dela zaradi praznikov. Testiranje so izvedli na sedežu podjetja v Lendavi v sodelovanju z izvajalcem testiranja, tj. ZD Ljutomer. Odziv je bil zelo pozitiven. Testiranja so se udeležili vsi, za katere so ga predvideli. Ugotovljena in potrjena je bila le ena okužba. Testiranje je organizirano na prostovoljni bazi, vsakdo se je lahko sam odločil, kakor želi. Mnogo zaposlenih je izrazilo pohvalo, da so jim testiranje omogočili. K testiranju so pristopili tudi zunanji sodelavci, s katerimi sodelujejo in vstopajo v njihovo podjetje. »Zavedajo se, da je lažje delati v varnem okolju in so glede tega zelo pozitivno usmerjeni.« O vpeljavi rednega, pogostejšega testiranja zaposlenih še ne razmišljajo. Vsi, ki izkažejo simptome bolezni ali so bili v rizičnem kontaktu z okuženo osebo in pomenijo nevarnost širjenja okužbe na delovnem mestu, ostanejo doma in se ob navodilih zdravnika tudi testirajo.V proizvodnih družbah Skupine Slovenska industrija jekla (Sij) – Acroni, Metal Ravne in Ravne Systems – so po praznikih, ko je verjetnost okužb povečano, pričeli testirati zaposlene s hitrimi antigenskimi testi. Testiranje je za zaposlene prostovoljno in zaposleni lahko odklonijo testiranje. Testiranja izvaja usposobljeno zdravstveno osebje – na Jesenicah osebje Bolnišnice Jesenice, na Ravnah na Koroškem pa osebje BVD Ravne. Na obeh lokacijah so s hitrimi testi potrdili nekaj posamičnih primerov okužb, kar pomeni, da podjetja lahko obratujejo normalno. Delavcem so nato priporočili, da gredo še na testiranje s PCR-testi, ki pa so potrdili rezultate hitrih testov. Oboleli sodelavci nato ostanejo doma v bolniškem staležu, so pojasnili v skupini, ki bo v skladu s PKP 7 zaprosila za pomoč za nakup hitrih testov za pokritje vsaj delnih stroškov testiranja.