Še ne veste, komu nameniti svoj glas na volitvah? To vam bo olajšalo odločitev

Predčasne volitve so že mimo, tistim, ki še niso glasovali, pa za oddajo glasovnice ostane le še en dan (v nedeljo se volišča odprejo ob 7., zaprejo pa ob 19. uri). Da bi vam čim bolj olajšali izbiro kandidata, smo vas pred dnevi pozvali, da nam posredujete vprašanja za politične stranke, ki so za vas pomembna. Prejeli smo kopico vprašanj in med njimi izbrali čim bolj različna, da pokrijemo največ področij. Katera so to, najdete spodaj, s klikom nanje pa vas bo popeljejo do odgovora.