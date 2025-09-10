Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo

Noč je kljub rdečemu vremenskemu opozorilu za jugozahod države minila mirneje, kot je kazalo. Zjutraj je Arso rdeče opozorilo spremenil v oranžno, ki velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do poznega popoldneva bodo predvsem v zahodni ter deloma osrednji in južni Sloveniji možni močni in dolgotrajni krajevni nalivi, opozarjajo na Arsu.

Sredi dneva se bodo padavine postopno razširile po državi, možnost dolgotrajnih nalivov je še vedno visoka, je za Radio Slovenija povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Luka Ravnik. Vreme se bo do večera umirilo. V četrtek dopoldne pa bo spet možnost za krajevne plohe in nevihte. Ciklonsko območje torej še lahko prinese vremenske težave.

Velika verjetnost poplavljanja rek

Kot so zapisali v hidrološkem poročilu, bo danes v zahodni Sloveniji verjetno poplavljanje padavinske vode na več območjih in poplavljanje hudourniških vodotokov ter manjših rek. Hudourniki in vodotoki se lahko danes čez dan razlivajo tudi drugod po državi.

Manjše reke v porečjih Vipave in spodnje Soče so danes zjutraj začele naraščati. Drugje po državi je vodnatost rek mala in ustaljena. Srednjo vodnatost ohranjajo še posamezne reke na Primorskem in v osrednji Sloveniji. Danes bodo sprva začele naraščati reke v zahodni in južni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi. Pri tem lahko ob močnejših nalivih predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji pride tudi do zastajanja padavinske vode in poplavljanja ter razlivanja posameznih hudourniških vodotokov in rek.

Vodnatost večine rek bo velika, na severovzhodu države pa srednja. Jutri bodo še naraščale kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem ter Vipava, Kolpa in Sava v spodnjem toku. V zahodnem delu države lahko ob krajevnih plohah in nevihtah tudi jutri pride do zastajanja padavinske vode in razlivanja hudourniških vodotokov.

Gladina morja ob slovenski obali bo danes povišana

Okoli 12. ure se bo morje razlivalo na izpostavljenih delih obale v višini okoli 10 centimetrov.

Manjše količine padavin od predvidenih

Arso je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je minulo noč glavnina padavin padla nad Tržaškim zalivom, nekoliko južneje in zahodneje od Slovenije. »Padavinski dogodek sicer še ni zaključen, vendar so skupne količine manjše, kot je bilo predvideno v torek. Stopnjo opozorila smo zato na jugozahodu zmanjšali na oranžno,« so pojasnili.

Zaradi bližanja sredozemskega ciklona se padavine na zahodu Slovenije krepijo, nad severnim Jadranom pa se pojavljajo nevihte. Čez dan se bodo padavine širile proti vzhodni polovici države. Ob tem bodo še vedno nastajali krajevno močnejši nalivi, težišče padavin bo najverjetneje na Primorskem in Notranjskem. Večjo količino padavin pričakujejo tudi v osrednjem delu države in na severozahodu.

Za civilno zaščito mirna noč

V popoldanskem času so krajevni nalivi možni tudi v vzhodni polovici Slovenije, a je napoved za to območje bolj negotova, saj je ta del dogajanja povezan z morebitnim proženjem konvektivnih padavin nad Kvarnerjem. Zvečer se bo deževje umirilo, ob alpsko-dinarski pregradi pa bodo še nastajale krajevne padavine, so dodali na Arsu.

Kot je za STA povedal poveljnik piranske civilne zaščite Robert Zirnstein, je za njimi mirna noč. »Dežurne ekipe so bile v službi, a ponoči nismo imeli nobenih intervencij,« je povedal. Kot je izpostavil, so kljub trenutnemu mirnemu vremenu v pripravljenosti. »Držimo se napovedi Arsa in gledamo naprej ob trenutnem rdečem alarmu,« je povzel. Okoli 9. ure pričakujejo močnejša deževja, ki bi se lahko nadaljevala do popoldneva," je še dejal Zirnstein.

Poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač je za STA povedal, da čez noč niso imeli nobenih težav, ker je padla majhna količina dežja. Šele proti jutri se je deževje okrepilo, tako da bodo videli čez dan, če bodo potrebne kakšne intervencije.