Konec neobdavčene božičnice, regresa, potnih stroškov? Minister pravi tako ...

Cilj izhodišč za davčne spremembe, ki jih je ministrstvo za finance v torek predstavilo koaliciji, »je enostaven, pregleden in razumljiv davčni sistem, v katerem se davki plačujejo glede na ekonomsko moč posameznika,« je dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Glavne spremembe bodo pri dohodnini in obdavčitvi nepremičnin. Razumeti je tudi bilo, da bo delo manj obdavčeno in da se napoveduje konec neobdavčene božičnice, regresa, potnih stroškov. Minister je na vprašanje voditeljice v Odmevih to zanikal.

»To je iztrgano iz konteksta in je tudi napačna interpretacija. Nikakor ne napovedujemo tega, da se bodo obdavčili neki dohodki, predvsem tisti, ki so danes neobdavčeni dodatki pri plači. Dejansko napovedujemo celovito prenovo davčnega sistema s poudarkom na prenovi dohodnine in obdavčitve premoženja, spet s poudarkom na nepremičninah. Na področju dohodninskih sprememb zagovarjamo prehod na sistem obdavčitve neto razpoložljivega dohodka, kar je zelo velika sprememba glede na današnji sistem. V tem kontekstu pa ja, naš predlog je, da se seštejejo vsi neto dohodki posameznika, neto plača, tudi dodatki k plači, ki so neobdavčljivi, tudi socialni transferji – in iz tega ven se potem seveda obdavči. Pri tistih, ki imajo najnižji seštevek teh dohodkov, je celo mogoče, da bodo dobili nekaj nazaj. Konkretno napovedujemo uvedbo ničelnega dohodninskega razreda, ki bo bistveno višji, kot je danes splošna dohodninska olajšava,« je dejal Boštjančič.

Večina bo imela v denarnici več

Dodal je, da bodo vladi predlagali »temeljito prevetritev sistema dohodnine in v tem kontekstu tudi drugačno obravnavo teh posebnih olajšav. Ampak to ne pomeni, da bodo te obdavčene. Z vidika posameznika lahko napovem, da velika večina posameznikov ne bo imela v denarnici nič manj, ampak več,« je poudaril.