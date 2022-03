Se nam obetajo vrtoglave podražitve hrane? Minister priznal, da ga je strah (VIDEO)

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je spregovoril o stanju in posledicah na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini. Na to temo danes poteka tudi zasedanje ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Uvodoma je izrazil solidarnost z Ukrajino zaradi ruske agresijo. »Vsi si želimo, da bi se ta vojna končala takoj, ne čim prej.«

Kot pravi Podgoršek, na podlagi njihovih analiz ugotavljajo, da prehranska varnost v Sloveniji v tem trenutku ni ogrožena. »Za zdaj imamo dovolj surovin in blagovnih rezerv. Žit imamo dovolj do naslednje žetve, zato smo nekako surovinsko preskrbljeni,« je sprva miril.

Bolj kot trenutna prehranska varnost ministra skrbijo dolgoročne posledice dogajanja v Ukrajini. »Na svetovnih trgih sta vendarle Rusija in Ukrajina izjemno pomembni pridelovalki hrane. Pridelata tretjino vse pridelane pšenice, ječmena, 50 odstotkov sončničnega olja in 17 odstotkov koruze na svetovnem nivoju,« opozarja Podgoršek.

Skrbi jih tudi dobava plina

Zaradi negotove situacije so na ministrstvu v petek ustanovili krizno skupino. Preko te bodo izvajali tudi tedensko spremljanje stanja. »Deležniki nas opozarjajo tudi na druga tveganja, ne samo glede surovin za pridelavo hrane, ampak tudi za tveganje v povezavi z energijo, predvsem s plinom. Kajti precejšen del slovenske živilsko pridelovalne industrije je vendarle odvisen od plina, ki ga v Sloveniji večinoma dobavljamo iz Rusije preko Ukrajine.« Po njegovih besedah iz Rusije uvažamo tudi veliko količino gnojil, kar vpliva na količino pridelka.

Minister je dejal še, da je Slovenija na svetu kmetijskih ministrov poudarila, da jih skrbi dodatna rast cen in podražitve hrane na evropskem trgu.

Celotno izjavo ministra si lahko ogledate v spodnjem videu.