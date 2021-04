Se nam obetajo spremembe? Sestala se bo svetovalna skupina

Načrt sproščanja, ki ga je vlada sprejela v začetku decembra. Ga bo strokovna skupina prevetrila? FOTO: Gov.si



Kakšno je trenutno stanje?

Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje bo danes odločala o morebitnih spremembah pri vladnem semaforju sproščanja ukrepov glede na epidemiološko stanje v državi. Člani skupine so doslej nabirali predloge in zamisli, ali bi katerega od omejitvenih ukrepov, ki veja za določeno fazo epidemije, prestavili v drugo skupino. O tem bodo potem razpravljali danes pozno zvečer, tako da je informacije, kaj so se odločili, možno pričakovati v torek.V četrtek so stopili v veljavo strogi omejitveni ukrepi, gre za t. i. zaprtje države, ki bo trajalo predvidoma do 12. aprila. Po tem naj bi veljali ukrepi v skladu z vladnim semaforjem, pri čemer je minister za zdravježe v nedeljo napovedal, da bi ga lahko v vmesnem času prevetrili.Trenutni semafor je razdeljen na pet skupin, glavna kriterija skupin sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covidom 19.V črni skupini, ki velja, kot je hospitaliziranih več kot 1200 covidnih bolnikov in sedemdnevno povprečje okužb na dan znaša več kot 1350, veljajo vsi ukrepi za omejitev novega koronavirusa, od prepovedi prehajanja občinskih meja do omejitve gibanja ter prodaje blaga in storitev končnemu potrošniku.Po prehodu v rdečo fazo se začne uporabljati regijski pristop, ko se ukrepi sproščajo glede na stanje v posameznih regijah. V tej fazi se ob upoštevanju vseh priporočil odprejo vrtci in šole prve triade po programu C, nujne laboratorijske vaje za študente, muzeji, knjižnice, galerije, brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba in vadba družin, avtomehanične in podobne servisne dejavnosti, smučišča, nekatere trgovine.Prehod v oranžno fazo je sedemdnevno povprečje, nižje kot 1000 okuženih, in manj kot 1000 hospitaliziranih covidnih bolnikov. V tej fazi se odprejo šole za preostale razrede osnovne šole in zaključne letnike srednje šole po programu C, na fakultetah potekajo izpiti in seminarji do 10 ljudi, odprejo se nekatere ostale servisne dejavnosti, trgovine, dovoljeno je zbiranje do 10 oseb, odpravi se prepovedi prehajanja občinskih meja.V rumeni fazi epidemije (sedemdnevno povprečje manj kot 600 okuženih, manj kot 500 hospitaliziranih bolnikov), prekinejo šolanje na daljavo ostali razredi srednjih šol, pouk se odpre tudi na fakultetah, za vse se odprejo dijaški in študentski domovi, sprostijo se preostale servisne dejavnosti, ukine pa se tudi prepoved gibanja v nočnem času v celi državi oz. po regijah.V zeleno skupino, v kateri se odpravijo vse omejitve po vsej državi razen obratovanja barov in diskotek, pa bomo vstopili, ko bo sedemdnevno povprečje manj kot 300 okuženih.