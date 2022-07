Anže Logar potrdil: Kandidiram za predsednika republike

Poslanec SDS Anže Logar je potrdil govorice, podaja se v boj za predsednika republike. Na jesenskih volitvah bo kandidiral s podpisi državljank in državljanov, prva pa bo podpis prispevala Romana Jordan, bivša evropska poslanka, ki se je v preteklosti nekoliko oddaljila od nekaterih stališč stranke SDS. Logar napoveduje, da bo njegova politika 'inkluzivna', protikandidatov in protikandidatk ni želel komentirati, saj se mu to ne zdi korektno.

»V preteklih dneh sem dobival kar nekaj vprašanj v zvezi s konferenco, na katera nisem odgovarjal. Po tehtnem premisleku, sem se odločil, da kandidiram za predsednika republike Slovenije. Kandidiral bom s podpisi državljank in državljanov, imam pa tudi podporo SDS, za kar sem hvaležen,« je dejal Logar. Pravi, da v danem trenutku, ko je slovenska družba razdeljena, pa tudi izzivi, ki so pred nami zahtevajo sodelovanje vseh subjektov, civilne družbe in strokovnjakov, prav v tem segmentu pa vidi, da je funkcija predsednika republike najpomembnejša.

Veseli se kampanje, bolj kot cilj ga zanima pot

Logar je dejal, da so pred nami strateški izzivi, glede vojne v Ukrajini pa pravi, da je zgodba črno-bela in da je jasno, na kateri strani mora biti Sloveniji. Omenil je tudi še, da se obetata prehrambno in gospodarska kriza. Predsednika republike vidi kot nekoga, ki bo povezoval, ki se bo aktiviral kot vezni člen vseh potrebnih segmentov. »S preteklim delom sem dokazal, da znam povezovati, da znam iskati soglasje. Zunanja politika je moja strast in predsednik republike je tisti drugi par pri ustvarjanju zunanje politike. Glede na svoje izkušnje menim, da lahko aktivno in konstruktivno prispevam. Vsakdo lahko prispeva, začenši s podporo na UE. Podpise bomo začeli zbirati v drugi polovici avgusta. Veselim se te poti, veselim se kampanje. Rad sem z ljudi in od spodaj navzgor oblikujem povezovalne politike.«

Na vprašanje, ali drži, da bo uspeh že uvrstitev v drugi krog, je Logar dejal, da je bolj kot cilj pomembna pot. »Prišel je ta trenutek, ko dejansko moramo sodelovati. Menim, da to spremembo v tej paradigmi lahko prinese samo mlajši kandidat, s takšnim programom, ki ga bo lahko jasno zastopal.«

Kandidaturo so javno napovedali že pravnica Nataša Pirc Musar, psihoanalitičarka Nina Krajnik, podpredsednica stranke Svoboda in bivša veleposlanica Marta Kos, glasbenik Gregor Bezenšek, kočevski župan Vladimir Prebilič in Martina Valenčič. Koga bo v boj poslal SD, še ni jasno, prav tako ne, ali bo svojega kandidata imela stranka NSi. Interes za kandidaturo naj bi izrazil tudi nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl, omenja pa se tudi nekdanji predsednik vlade Miro Cerar.