Se Kustečevi maje stolček? To ji očita del poslancev

Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB so v postopek državnemu zboru vložili interpelacijo ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Očitke so strnili v 20 točk. Med drugim ji očitajo nestrokovno in škodljivo politiko na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije, kar da je povzročilo najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi.

Očitke iz interpelacije je na današnji novinarski konferenci predstavil vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. Po njegovih besedah bi minister za izobraževanje na prvo mesto moral postavljati interese in dobrobit najmlajših, zelo pozoren bi moral biti na upravljanje resorja v času epidemije. Vendar pa po mnenju Vatovca ministrica Kustečeva tega ne izpolnjuje.



Glavni očitek v interpelaciji je neučinkovita, nestrokovna, nekonsistentna in škodljiva politika na področju vzgoje in izobraževanja, je povedal vodja poslancev Levice.



Med drugim ji očitajo, da ministrstvo ni pripravilo ustreznega načrta, kako voditi pouk v tem razmerah. »Smo država, ki ima najdlje časa neprekinjeno zaprte šole in to bo povzročilo dolgoročno in dolgotrajno škodo za šolajoče,« je povedal.



Prav tako ji očitajo odrekanje izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami, neupoštevanje epidemiološke stroke in prelaganje odgovornosti na šole. »Imamo zelo stihijsko in neenako obravnavo otrok, ki se v tem času šolajo,« je ocenil. Zato so po njegovih besedah nekateri otroci, po nekaterih ocenah naj bi jih bilo okoli 4000, neposredno diskriminirani, saj nimajo dostopa do ustrezne komunikacijske tehnologije.



Ministrstvo ni zagotovilo pogojev za izvedbo šolskih tekmovanj, je povedal Vatovec. Prihodnost mladih pa je po njegovih besedah ogrožena tudi zaradi odsotnosti načrta okrevanja po epidemiji.



Ne nazadnje je vodja poslancev Levice kot posledico neustrezne politike resorja izpostavil upad gibalne sposobnosti otrok.



Med glavnimi očitki Kustečevi je tudi pomanjkanje dialoga na vseh ravneh. Če bi želela na učinkovit način prebroditi krizo, bi morala aktivno sodelovati tudi s sindikati in strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, vendar pa je stvari peljala sama, je ocenil.



Vatovec je med drugim navedel še zamik podaje soglasja k razpisu za vpis v prvi letnik visokošolskih zavodov, zamujanje z znanstveno-raziskovalne zakonodajo ter sporno kadrovanje, »utemeljeno na parcialnih interesih, osebnih zamerah in prijateljskih obljubah«.

