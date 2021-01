Se konec tedna podajate na smučišče? Upoštevajte to

Policisti pred sobotnim ponovnim odprtjem smučišč v Sloveniji pozivajo smučarje in ostale obiskovalce k upoštevanju vseh priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zaradi pričakovane gneče na cestah in parkiriščih v smučarskih središčih svetujejo previdnost in strpnost.



Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je v četrtek na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 napovedal, da bo policija bo tudi ta konec tedna na območju celotne države izvajala poostrene nadzore prometa, pri tem pa bodo preverjali tudi spoštovanje sprejetih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Ravnajte odgovorno Glede na napovedano odprtje smučišč je opozoril, da so na voljo le osebam, ki prebivajo v statistični regiji, kjer se smučišče nahaja. »Prehajanje med občinami zaradi športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja je dovoljeno samo znotraj iste statistične regije, vendar prebivalce pozivamo, naj ravnajo odgovorno in se v primeru povečane zasedenosti rekreativnih površin v posameznem kraju namenijo drugam,« so danes sporočili tudi s Policijske uprave Maribor.



Kjer med osebami, ki niso ožji družinski člani, ni možne zadostne medsebojne razdalje, torej manj kot tri metre, je obvezna uporaba zaščitnih mask tudi na prostem. »Preprečevanje gneče in druženja večjega števila ljudi - tudi na zunanjih površinah - je ključnega pomena za zmanjševanje števila okužb z novim koronavirusom, ki je do sedaj že zahteval izjemno visok davek, predvsem pri najbolj ranljivih skupinah,« so izpostavili. Spet polna parkirišča? Na mariborski policijski upravi pričakujejo, da se bodo parkirišča na Bellevueju in Arehu na Pohorju hitro zapolnila, posledično pa bo verjetno nastala tudi gneča. Zaradi tega voznike prosijo, naj upoštevajo cestnoprometne predpise in ne parkirajo na mestih, kjer to ni dovoljeno ali kjer bi oviralo dostop drugim vozilom, še posebej intervencijskim.



Ljudem predlagajo, naj raje uporabijo krožno kabinsko žičnico in parkirajo na parkirnih mestih v neposredni okolici spodnje postaje gondole, kamor se je moč pripeljati tudi z mestnim avtobusom. »Prosimo, da venomer upoštevate in spoštujete navodila redarjev in tistih, ki bodo skrbeli za urejanje prometa ter policistov,« so še dodali in opozorili, da je še vedno v veljavi omejitev gibanja med 21. in 6. uro. Brezplačna testiranja Žičničarji v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko lahko v soboto ponovno odprejo smučišča. Ker je negativni izvid testa na covid-19 pogoj za smuko, so se večja središča večinoma organizirala tako, da bodo smučarjem tudi sama zagotavljala brezplačna testiranja.

