Se kažejo prvi rezultati zaprtja države? To so zadnji podatki o okuženih

V Sloveniji so po podatkih sledilnika covida 19 včeraj potrdili 548 novih primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer so opravili 2.864 PCR-testov. Delež pozitivnih testov je bil 19,1-odstoten.To je občutno bolje kot prejšnjo soboto, ko jih je bilo pozitivnih 25,7 odstotka. Manjši je bil ta teden delež pozitivnih testov le v ponedeljek, ko je bil praznik (14,5 odstotka), sicer pa se je gibal od 24,6 do 28,5 odstotka.Več sledi ...