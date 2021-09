Se je že začelo: v občini Kamnik osnovnošolski razred v karanteno

Epidemiologi si prizadevajo, da bi ohranili pouk v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Pouk se je danes začel, vendar že imamo prve karantene razredov v šolah po Sloveniji. Kot smo že poročali,Preberite še:Kot poroča 24ur, so na Osnovni šoli Stranje pri Kamniku en razred na prvi šolski dan poslali v karanteno. Okužena je učenka iz tretje triade. Ravnateljpoziva starše, naj k pouku pošljejo samo zdrave otroke. Ti naj ob najmanjšem sumu bolezni ostanejo doma.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ob začetku novega šolskega leta prepričani, da bodo ob upoštevanju strokovnih priporočil in samozaščitnih ukrepov z ustvarjanjem varnega okolja v vzgojno-izobraževalnih zavodih omogočili odprto družbo.Zato je po njihovih navedbah v vzgojno-izobraževalnih zavodih nujno zagotavljati varno okolje z vzpostavljanjem in ohranjanjem mehurčkov ter samotestiranjem.Epidemiologe po navedbah NIJZ vodi želja omogočiti in ohraniti izobraževanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zato epidemiologi skupaj z ostalimi strokovnjaki s področja javnega zdravja usmerjajo vse napore v preprečevanje širjenja okužb v teh zavodih. Ovire, ki virusu lahko preprečijo širjenje, so maske, vzdrževanje razdalje, zračenje, testiranje, higiena rok, izolacija in karantena ter cepljenje, so pojasnili na NIJZ.Za 193.116 učencev in 76.000 dijakov se je sicer danes začelo novo šolsko leto, že tretje v znamenju epidemije. Pouk bo potekal po modelu B ob upoštevanju preventivnih ukrepov.Prvič je šolski prag prestopilo 21.198 prvošolcev. Učenci zadnjega triletja in dijaki se bodo prostovoljno samotestirali, za učitelje velja pogoj PCT.