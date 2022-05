Se je že začelo: Slovenijo zajela neurja, ponekod tudi toča (FOTO)

Po vročem četrtku, ko so se ponekod temperature prvič letos povzpele tudi čez 30 stopinj Celzija, so se danes popoldne predvsem na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Agencija RS za okolje (Arso) izdala rumeno opozorilo.

Po različnih delih Slovenije še vedno obstaja velika verjetnost pojavljanja toče.

Nevarnost pojavljanja toče. FOTO: Meteo.si

Uprava za zaščito in reševanje zaradi že poroča o intervencijah gasilcev. Močan dež je zajel tudi občino Gornja Radgona. Na Ivanjskem vrhu je nanesel večjo količino vode in blata na cesto ter v objekt. Posredujejo gasilci PGD Spodnji Ivanjci, Negova in delavci podjetja Komunale Radgona. V Negovi je poplavilo kletne prostore dveh stanovanjskih hiš. Posredujejo gasilci PGD Negova.. Bralka pa nas je obvestila, da so imeli močno neurje tudi v Celju.

Ob 17.25 je Mežici meteorna voda zalila skladiščne prostore podjetja. Posredovali so gasilci PGD Mežica, ki so vodo izčrpali iz objekta. Deset minut pred tem je območje Dravograda zajelo neurje. Zaradi velike količine padavin je voda ogrožala 3 objekte. Posredovali so gasilci PGD Dravograd in PGD Šentjanž pri Dravogradu, ki so meteorne vode prečrpali, preusmerili in očistili prepuste.

O vetrolomih in poplavah meteorne vode poročajo tudi iz drugih krajev po Sloveniji, med drugim tudi v Dobrni in Šentjurju. Portal Neurje.si je objavil fotografije z območja med Vojnikom in Ljubečno, kjer je padala tudi toča.

Kako pa je pri vas? Pošljite nam fotografije.