Še je čas za vaš naj pirh Slovenskih novic!

Tozonova s svojimi pisanicami FOTOgrafije: Marko Feist

Vsako leto nekaj novega

Kulturna dediščina: 1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR 2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR 3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Sodobna ustvarjalnost: 1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR 2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR 3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Sodobna otroška ustvarjalnost: 1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR 2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR 3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Vaše pirhe zbiramo do vključno 29. marca. V tednu pred veliko nočjo jih bomo ocenili in nato razglasili zmagovalne. Slavnostne razglasitve najlepših izdelkov tudi letos žal ne bo, zato bomo prejemnike nagrad objavili v Slovenskih novicah in na spletni strani www.slovenskenovice.si.

Velika noč, ki jo bomo letos obhajali v nedeljo, 4. aprila, se zelo hitro približuje, a imate še polnih pet dni časa, da ustvarite svojo pisanko za jubilejni 25. natečaj za Naj pirhe Slovenskih novic. V uredništvo smo jih do danes prejeli že na desetine, strokovna komisija pod vodstvom etnologa prof.pa jih bo 30. marca razstavila in skrbno pregledala ter ocenila.Zaradi izrednih razmer tudi letos žal ne bo slavnostne razglasitve zmagovalcev, kljub temu pa ustvarjalna izkušnja izdelave pisanke ne bo nič manjša. Nasprotno, ker je druženje omejeno, je ustvarjanje velikonočne pisanke lahko še večji izziv, saj imamo ne nazadnje več časa zase.Tako je v naše uredništvo prav včeraj prinesla svoje pisankeiz Ljubljane, ki že dolga leta sodeluje na natečajih za Naj pirhe Slovenskih novic in je že dvakrat prejela nagrado za svoje stvaritve. Leta 2018 je izdelala drsanke z motivi čebelic, lani se je poigrala s čipkami, letos pa se je odločila, da bo ustvarila pisanko le iz jajčnega materiala. Tako je okras izdelala iz lupine.»Pisanke so zame poseben izziv,« poudarja Nataša, ki si je pokojnino prislužila v banki, pirhe pa ustvarja že od otroštva. »Vsako leto si zamislim nekaj novega, pisanke na koncu povedo, ali zmorem.« Kokošja jajca je okrasila s cvetovi iz jajčne lupine, ki so videti, kot da bi organsko zrasli iz jajca. Morda se zdi preprosto, a v resnici ni. »Lupino kuhanega jajca, ki nekako zakrkne, se morda še da drobiti in rezati po želji, medtem ko je lupina surovega jajca zelo drobljiva, zato je bilo zelo težko rezati lističe in želene oblike,« pojasnjuje Tozonova, ki nam je pokazala vrečko drobtin, ki so ji ostale. Poleg tega je letos izdelala še glinene pisanke in jih okrasila z reliefno risbo in barvami.Ustvarjanje pirhov je tudi zabavno.iz Mengša nam je poslala pisanko z zaščitno medicinsko masko, ki je zaradi pandemije koronavirusa že več kot leto dni naša stalna spremljevalka. Zraven je zapisala: »Jajce predstavlja upanje, pod masko je širok nasmeh.«Spoštovane bralke in bralci. Še je čas, da sedete za mizo in ustvarite svojo pisanko za Naj pirhe Slovenskih novic.Svoje izdelke lahko pošljete na naslov Slovenske novice, Dunajska 5, Ljubljana, s pripisom Za naj pirhe Slovenskih novic. Zaradi protikoronskih ukrepov jih je letos mogoče fizično prinesti v uredništvo še do vključno ponedeljka, 29. marca, od 9. do 14. ure (razen v soboto in nedeljo, 27. in 28. marca), na vhod z Likozarjeve 1, kjer stoji miza za brezkontaktno predajo. Obvezno imejte s seboj izpolnjeno prijavnico.