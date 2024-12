Še je čas za glasovanje za slovenski avto leta

V že 33. izboru za slovenski avto leta sodelujemo različni slovenski mediji: Delo in Slovenske novice, Avtomobilizem.com, Avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiem Val 202 in TV-oddajo Avtomobilnost ter Siol.net. Tako kot lani smo med modeli, ki smo jih zbrali na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem, tokrat jih je bilo 23, izbrali pet finalistov. To so citroën C3, dacia duster, peugeot 3008, renault symbioz in škoda superb.

Ohranjamo tudi glasovanje bralcev, poslušalcev in gledalcev. Vi glasujete med naštetimi petimi finalisti in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku po uveljavljenem pravilu: šest točk za prvo mesto, štiri za drugo, tri za tretje, dve za četrto in eno za peto mesto. Na enak način bomo sredi januarja glasovali v uredništvih sodelujočih medijev. Avtomobil, ki bo zbral največ točk, bo postal slovenski avto leta 2025.

Finalisti za avto leta 2025 • citroën C3

• dacia duster

• peugeot 3008

• renault symbioz

• škoda superb

Med finalisti je edini že zmagal peugeot 3008, citroën C3 je bil dvakrat v finalu, škoda superb enkrat. Dacia duster je v finalu prvič, renault symbioz je nov model. Prihajajo iz različnih velikostnih in cenovnih kategorij. Tudi po pogonskih možnostih so pestri, saj imajo vsi klasični pogon na motor z notranjim zgorevanjem, potem pa odvisno od modela še hibridnega, priključnohibridnega ali povsem električnega.

Tokrat objavljamo četrto, predzadnjo glasovnico. Izpolnjeno pošljite na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Veljajo samo originalne glasovnice, izrezane iz tiskane izdaje. Upoštevali bomo vse, ki bodo v uredništvo prispele do vključno 8. januarja 2025.

glasovnica

Glasujete lahko tudi po spletu, in sicer na naši spletni strani slovenskenovice.si/avtoleta. Pri spletnih glasovnicah je omejitev glasovanja na enkrat na teden z istega naslova elektronske pošte.

Vsi, ki boste s svojim glasom za slovenski avto leta 2025 sodelovali na glasovanju, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad. Žrebanje bo potekalo na finalni prireditvi za izbor slovenskega avta leta 2025 sredi januarja.

Zmagovalec bo nasledil letošnjega izbranca renault australa. V prejšnjih letih so naslov slovenskega avta leta osvojili peugeot 308 (2023), toyota yaris cross (2022), škoda octavia (2021), renault clio (2020), ford focus (2019), volkswagen polo (2018), peugeot 3008 (2017), opel astra (2016), škoda fabia (2015), škoda octavia (2014) …