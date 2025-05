Še Janša ne bi bil tako oster do Goloba! Ste videli, kako brutalno se je odzval Tonin? (VIDEO)

V NSi nasprotujejo vladnemu predlogu zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev, ki predvideva 25-odstotno obdavčitev kriptosredstev. Zato so pretekli teden v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona, s katerim med drugim predlagajo petodstotno obdavčitev, je povedal poslanec Jernej Vrtovec.

Predlog zakona pripravil davčni strokovnjak Ivan Simič

Predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja kriptosredstev je pripravil davčni strokovnjak Ivan Simič, NSi pa ga je nato »posvojila« in v petek poslala v parlamentarno proceduro, je dejal Vrtovec.

NSi z omenjenim zakonom predlaga obdavčitev kriptovalut v višini pet odstotkov posamezne transakcije, ko so torej kriptosredstva unovčena oziroma izplačana. Unovčenje do 10.000 evrov kritpovalut bi ostalo neobdavčeno. Kot je navedel Vrtovec, je cilj predlaganega zakona administrativno preprosto in razumljivo obdavčenje. »Verjamemo, da je to spodbuda, da bomo privabili v Slovenijo tudi vlagatelje iz tujine oziroma da bodo ti vlagatelji v kriptovalutah lastniki, ustanovitelji podjetij v Sloveniji ostali,« je dejal.

Robert Golob, FOTO: Blaž Samec

Tonin oster kot Janša: Zakaj je potrebno ljudem pobrati vse?

Z ostrimi besedami se je oglasil tudi šef NSi Matej Tonin, ki je brutalno napadel vlado Roberta Goloba: »Kdorkoli ima denar ali premoženje, slej ko prej pride na radar te vlade. Po normirancih, zdravnikih in lastnikih hiš, so sedaj na vrsti še “kriptaši” … Zakaj je potrebno ljudem pobrati vse? Mladi varčujejo v kriptu - pametna država to spodbuja in na koncu imamo vsi več.«