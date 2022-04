Še imate čas za svoj naj pirh, a rok je do ponedeljka (FOTO)

Še dober teden in praznovali bomo veliko noč, najpomembnejši krščanski praznik. Že ta konec tedna pa bomo na cvetno nedeljo, ki je uvod v veliki teden, blagoslovili oljčne vejice in pomladno zelenje, povezano v šope, butare: nekoč so ljudje verjeli, da jih rastlinje varuje pred strelo in drugimi naravnimi pojavi, na katere nimajo vpliva, obenem pa naj bi pospeševalo plodnost in odganjalo zle sile ter bolezen.

Le še do 11. aprila nam lahko pošljete svoje pisanice.

Butarice naredimo iz pušpana ali obarvanih oblancev, okrasimo s pisanimi trakovi in cvetjem. Cvetni nedelji, kot rečeno, sledi veliki teden, v katerem gospodinje pripravljajo velikonočne jedi, na Slovenskem so to šunka, potica, hren in seveda pirhi. Kakšne čudovite igre so se nekoč igrali z njimi na jutro velike nedelje: trkali so jih med seboj kot pri balinanju. Pa sekali so jih s kovanci, ali zadeneš ali ne, je odvisno od zbranosti in natančnosti pa tudi sreče.

Rok je do ponedeljka

Letos bomo veliko noč obhajali v nedeljo, 17. aprila, a le še do ponedeljka, 11. aprila, imate čas, da nam pošljete svojo umetelno izdelano pisanico, morda bo prav vaša na že 26. natečaju za naj pirh Slovenskih novic ocenjena kot najlepša! Svojo mojstrovino zapakirajte in nam jo pošljite na dobro znani naslov Slovenske novice, Likozarjeva 1, Ljubljana, s pripisom Natečaj Naj pirhi Slovenskih novic.

Avtor te pisanice je Rudi Javornik.

Ne pozabite na izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete tudi na spletni strani Slovenskih novic, tam so objavljena tudi pravila in pogoji nagradne igre. Mimogrede: ponedeljek, 11. april, je tudi edini dan, ko nam lahko svoje mojstrovine tudi osebno prinesete, na uredništvu, vhod z Likozarjeve 1, jih bomo sprejemali od 8. do 14. ure, postavili bomo mizo z razkužilom za brezkontaktno predajo, ne pozabite na izpolnjeno prijavnico!

Potem se bo sestala žirija, ki jo že več kot četrt stoletja vodi prof. dr. Janez Bogataj, si pozorno ogledala vse izdelke ter izbrala najlepše, ki bodo seveda nagrajeni.

Bogate nagrade Kulturna dediščina 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR

2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR

3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR Sodobna ustvarjalnost 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR

2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR

3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR Sodobna otroška ustvarjalnost 1. nagrada – darilni bon Zlatarne Celje v vrednosti 100 EUR

2. nagrada – kartica Petrol 60 EUR

3. nagrada – kartica Petrol 40 EUR

Kot smo že zapisali, bomo pirhe ocenjevali v treh kategorijah: tradicionalni (dovoljene so pisanke kokošjih, gosjih in račjih jajc), moderni (dovoljeni so vsi materiali in različne tehnike krašenja) in otroški. Več pisank ste nam že poslali, lani jih je bilo več kot dvesto, žirija je prav zares imela težko delo in zagotovo bo tako tudi letos: med prispelimi je nekaj čudovitih umetnin! Če ga še niste, ga le izdelajte: negujte slovensko tradicijo, jo dogradite, nadgradite, izmislite si nekaj povsem svojega, pustite domišljiji prosto pot.

Tile so delo Marjana Škofleka.