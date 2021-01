Se epidemija znova zaostruje? Še dve regiji nazaj v črno fazo

Izredna novinarska konferenca

Dan, preden se začne množično testiranje šolnikov in preden se bodo v torek otroci vrnili v vrtce in učenci prve triade v šolske klopi, bo predsednik vlade Janez Janša spregovoril o pojavu angleškega seva virusa v Sloveniji in s tem povezanih ukrepih, ki jih je treba sprejeti.



Novinarsko konferenco, ki bo ob 17. uri, si boste lahko ogledali tudi na naši spletni strani.

V soboto je bilo v 2140 PCR-testih na novi koronavirus pozitivnih 503 oziroma 23,5 odstotka (v petek 26,5 odstotka) ljudi. Opravili so tudi 835 hitrih testov, ki so razkrili 34 okužb (pozitivnih 4,1 odstotka). Aktivnih primerov okužbe z virusom sars-cov2 je 18.477, kar je 190 manj kot v petek. Skupaj je bilo 2975 testiranj, in 537 okužb (pozitivnih 18,1 odstotka vseh testov, medtem ko je bilo dan prej pozitivnih 12,6 odstotka testov).​Število hospitaliziranih pacientov s covidom je 1149 (v petek 1129), na intenzivni negi jih je 190, dva manj kot dan prej. Umrlo je 31 ljudi, skupaj od začetka epidemije 3360.Kljub spodbudnim številkam pa sledilnik covida 19 opozarja, da se padanje kazalcev nadaljuje, a počasneje. »Za nekatere bo zato cepivo prišlo prepozno. Več aktivnih primerov pomeni, da je/bo več smrtnih izidov, več je pacientov z 'dolgim covidom'. Zasedenost oddelkov intenzivne nege ponovno raste,« so opozorili v soboto. Dodali so še, da je Koroška edina regija, ki ima zadovoljivo hitrost padanja aktivnih primerov, da pa se po zasavski tudi obalno-kraška regija po kratki rdeči fazi vrača v črno.