Še eno onesnaženje: Policisti in inšpektorji ugotavljajo, zakaj je prišlo do tega (FOTO)

Gasilci PGD Ormož so bili minulo sredo, ob 11,43 uri aktivirani na intervencijo zaradi domnevnega iztekanja neznane snovi v potok na Opekarniški cesti v Ormožu, v bližini Bioplinarne.

Gasilci so na kraj dogodka izvozili v treh minutah po prejetem pozivu s tehniko, predpisano po elaboratu gasilske enote. Na intervenciji je sodelovalo 12 gasilcev PGD Ormož. »Ob prihodu smo locirali mesto izlitja, ga zavarovali ter namestili tehnična tesnilna sredstva, s čimer smo preprečili nadaljnje iztekanje do tedaj neznane snovi. Območje smo pregledali s pomočjo brezpilotnega letalnika in gasilcev na terenu. Aktivirali smo vse pristojne službe in organizacije ter nudili tehnično pomoč policiji pri odvzemu vzorcev, ki so bili poslani na analizo. Gasilci PGD Ormož ne podajamo nobenih domnev ali vzrokov o nastali situaciji, saj so za to pristojne ustrezne službe, ki bodo zadevo raziskale in podale končne ugotovitve,« je zatrdil Dino Horvat, vodja intervencije, PGD Ormož.

FOTO: KTV Ormož

Opazili obsežno onesnažen državni vodotok

Že pred tem so domačini v neposredni bližini Bioplinarne na Opekarniški cesti opazili obsežno onesnažen državni vodotok (jarek), ki vodi skozi gozd, ob domačiji Šumenjakovih, vzdolž proti območju nekdanje tovarne sladkorja. Izvor onesnaženja je bilo neposredno izlivanje odpadnih tekočin iz cevi, ki je preko podaljšane kamnito-betonske podlage speljana v vodotok na zahodni strani objektov Bioplinarne. Iz betonskega izpusta je bilo opaziti iztekanje temno rjave odpadne vode, po videzu in vonju podobne gnojevki. Zaradi suma onesnaženja vodotoka je bila nemudoma (ob 11.43 uri) podana prijava na center za obveščanje 112, ki je aktiviral pristojne interventne službe, gasilsko službo – PGD Ormož, Policijsko postajo Ormož, koncesionarja VGP Drava ter Ribiško družino Ormož.

Na ogled situacije pa so prišli tudi predstavniki občinske uprave, med njimi direktorica Občinske uprave Milena Debeljak in župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Gasilci PGD Ormož so na izvoru onesnaženja preprečili nadaljnje iztekanje odpadnih vod v potok, odvzeli vzorce ter ugotovili sled onesnaženja na vodotoku na razdalji dober kilometer proti jugu.

FOTO: KTV Ormož

Ne gre za prvo iztekanje

Ne gre za prvo iztekanje oziroma izliv odpadnih vod iz objektov Bioplinarne, so zatrdili na Občini Ormož, saj na to problematiko občinske inšpekcije opozarjajo že vse od septembra 2024, ter dodajajo, da se okrog objektov Bioplinarne v naravo izlivajo odpadne vode, ki onesnažujejo kmetijska, gozdna in cestna zemljišča v okolici, najverjetneje skozi nesanirane razpoke v silosu in neurejenega sistema odvodnjavanja izcednih voda ter neposrednim izpustom odpadnih voda na južno in zahodno stran objektov bioplinarne. Te odpadne vode pa tudi zelo smrdijo, izgledajo mastno in na njih se nabira »mezdra«, kar poleg neznosnega smradu, ki ga običajno povzroča bioplinarna predstavlja le dodatno nelagodje za prebivalce v okolici, a tudi celega mesta Ormož.

Boštjan Velički, vodja službe direktorja Policijske uprava Maribor je potrdil, da jih je inšpektorica za okolje in prostor obvestila o sumu onesnaženja potoka v Ormožu. »Policisti so na kraju opravili ogled kraja zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1, ter zbrali obvestila na kraju. V okviru ogleda kraja dejanja so bili zavarovani tudi vzorci onesnaženja, ki so bili posredovani pristojnim institucijam v nadaljnjo analizo. Policisti bodo nadaljevali z zbiranjem obvestil in nato obveščali pristojno državno tožilstvo,« je dodal Velički.

FOTO: KTV Ormož

Že v večernem času pa so se z obvestilom za javnost oglasili tudi iz vodstva Bioplinarne v Ormožu, kjer poudarjajo, da je vodstvo podjetja Adastra, ki upravlja bioplinarno, zaradi tega dogodka izjemno zaskrbljeno in je nemudoma pričelo izvajati vse aktivnosti varnostnih protokolov za zajezitev situacije.

»Vodstvo podjetja tesno sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami ter drugimi odgovornimi institucijami, da bi natančno raziskali vzroke izlitja in zagotovili ustrezne rešitve v nadaljevanju. Trenutno še potekajo preiskave o izvoru izliva, podrobnejša analiza pa bo pokazala dejansko stanje in razkrila, kaj se je dogajalo. Prizadevamo si za hitro in transparentno preiskavo, s katero bomo ugotovili dejanske vzroke iztekanja in sprejeli nadaljnje sanacijske ukrepe na podlagi uradnih ugotovitev. Ob tem želimo poudariti, da je vodstvo Bioplinarne Ormož konec decembra 2024 uspešno zaključilo obsežno investicijo, s katero smo znatno izboljšali delovanje in okoljsko varnost obrata. V okviru te investicije so bile izvedene ključne sanacijske in infrastrukturne posodobitve, med drugim prekritje odprtega zalogovnika, delna sanacija betonskih zidov in izboljšanje sistema odvodnjavanja meteornih vod. Ti ukrepi so bili izvedeni v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi in s ciljem zmanjšanja morebitnega vpliva na okolje, prav tako smo o njihovi izvedbi redno komunicirali z lokalno upravo.«

Prav tako vodstvo Bioplinarne Ormož obljublja, da ostaja zavezano odgovornemu poslovanju in trajnostnemu upravljanju bioplinarne. Nadaljevali bodo s konstruktivnim sodelovanjem z vsemi pristojnimi institucijami in lokalno skupnostjo ter zagotavljali redno obveščanje o vseh nadaljnjih ukrepih in rezultatih preiskave okoliške deležnike...