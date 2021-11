Še enkrat dražje ogrevanje Gorenjce pahnilo v stisko

Razvoj vročevodnega omrežja na Jesenicah se je začel konec leta 1970, pred točno pol stoletja pa je bilo gledališče Toneta Čufarja kot prvo že ogrevano s toplotno energijo, proizvedeno v Železarni Jesenice. V letu 1977 je bil nabavljen 42-megavatni vročevodni kotel na mazut in zemeljski plin, vročevodno omrežje pa so začeli graditi z vzhoda proti zahodu mesta. Danes sistem za ogrevanje meri prek 30 kilometrov, na toplovod, ki je namenjen distribuciji toplote in sanitarne vode, je priklopljenih 150 večstanovanjskih objektov in še 30 več javnih objektov in poslovnih prostorov. Pred dnevi je upo...