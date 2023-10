Še en udarec za Pirc Musarjevo: po Sari in Vidu jo zapušča še Luka

Iz predsedničinega mladinskega posvetovalnega odbora je izstopil še en član Luka Hiti. Do pred kratkim štiričlanski odbor ima tako le še eno članico Lucijo Karnelutti. Odločitev o nadaljnjem delovanju odbora bodo v uradu predsednice Nataše Pirc Musar sprejeli v prihodnjem tednu, želijo pa si, da bi deloval še naprej, pojasnjujejo.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v sredo prekinila sodelovanje s članico svojega Mladinskega posvetovalnega odbora Saro Štiglic, ki da je nespoštljivo komunicirala po ponedeljkovi novinarski konferenci Pohoda za življenje, ki nasprotuje pravici do splava. Predsednica je obsodila neprimeren način komunikacije do drugače mislečih, ob tem pa poudarila, da je pravica do splava ustavna pravica, ki jo bo vedno neomajno podpirala.

Saro Štiglic brani tudi predsednik vlade

Štigličeva je dejala, da predsedničino odločitev sprejema, a da bi dejanje kljub temu še enkrat ponovila. Iz odbora je v sredo odstopil tudi Vid Čeplak Mencin.

V bran pa je Štigličevi stopil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je na družbenem omrežju X zapisal, da se je postaviti za temeljne svoboščine, kot je odločanje o rojstvih otrok, dejanje poguma ter da imajo mladi svoje načine izražanja stališč in da je prav, da jih pri tem podpremo.

Predsednica o prekomernih kritikah

Predsednica pa je na omrežju X v odzivu na kritike zapisala: »Plaz kritik na mojo odločitev je prekomeren. Če bi pri nas razumeli Evelyn Beatrice Hall "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.", potem bi bil "aktivizem" gdč. Štiglic in tistih na drugi strani, ko zažigajo denimo mavrične zastave, splošno nesprejemljiv. Svoboda izražanja pač ne pozna "naših" in "njihovih".«