Še en slovenski minister okužen s sars-cov-2

Minister za javno upravoje bil pozitiven na testiranju za okužbo z novim koronavirusom, so sporočili z ministrstva. Kot so zapisali, je bil konec prejšnjega tedna v stiku s sodelavcem z ministrstva, ki je bil kasneje pozitiven na sars-cov-2.O morebitnem rizičnem stiku ga je obvestila tudi aplikacija #ostanizdrav, zato se je podal v samoizolacijo. V ponedeljek, 18. januarja, je bil negativen na testu. Ker so se Koritniku razvili blagi simptomi, se je danes še enkrat testiral in bil pozitiven, zato bo zdaj 10 dni v karanteni. Ima povišano temperaturo in glavobol.