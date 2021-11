Še en rdeči alarm: množični odhod mladih zdravnikov

V najhujši zdravstveni krizi v zgodovini Slovenije, ko po bolnišnicah zaradi covidnih bolnikov množično primanjkuje zdravstvenega osebja, je Zdravniška zbornica Slovenije prižgala nov alarm. Mladi zdravniki, ki zadnja leta na račun neživljenjskih urnikov in tudi slabih plačil rešujejo slovensko zdravstvo, se množično odločajo za odhod v tujino.

Kot so zapisali na spletni strani zdravniške zbornice, so danes v le nekaj urah prejeli preko 70 prošenj za potrdilo o dobrem imenu s strani mladih zdravnikov. »V prošnji za izdajo potrdila je pri vseh kot razlog naveden odhod v tujino. To predstavlja velik skok ob siceršnjih trendih, saj je Zbornica v celotnem lanskem letu izdala 169 potrdil o dobrem imenu,« so zapisali.

Dodali so, da zdravniška zbornica z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje. »V kritičnih razmerah kot so, si Slovenija v tem trenutku ne more privoščiti niti enega odhoda mladih, perspektivnih zdravnikov in specializantov, kaj šele množičnega odhoda, kot se napoveduje zdaj, saj je že brez tega sistem tik pred kolapsom,« so še zapisali.

Opozarjajo na slabo plačilo

Mladi zdravniki Slovenije so v minulih dneh opozorili tudi na plačna nesorazmerja, ki bodo z zadnjim dogovorom med vlado in sindikati nastala med zdravniki in nekaterimi zaposlenimi v zdravstveni negi. Specializant infektologije Federico Potočnik je v nedavnem pogovoru za POP TV še opozoril, da imajo mnogi mladi zdravniki, ki delajo v prvih bojnih linijah s covidnimi bolniki nižjo plačo kot vpoklicani študenti zdravstvene nege.

Na spletni strani so Mladi zdravniki objavili tudi nekaj fotografij plačilnih list pripravnikov, specializantov in mladih specialistov. »Ali se vam neto urna postavka od šest do 12 evrov na uro zdi primerna glede na odgovornost in zahtevnost naših delovnih mest, pa prepuščamo vam v presojo. Večina nas nima ne časa in ne energije, da bi še dodatno delali v popoldanski urah in za vikende, kolegom, ki to zmorejo, pa mislim da ne more nihče zameriti, če si želijo izboljšati svoj gmotni položaj,« so ob tem zapisali.

Poklukar zaskrbljen

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci o aktualnem dogajanju glede covida-19 dejal, da je zagotovo ta trenutek glas mladih zdravnikov tisti, ki ga je treba upoštevati. Napovedal je, da so bodo zato v naslednjih dneh zagotovo še usedli z njimi in zanje skušali najti čim boljše rešitve.Po njegovih besedah je sicer možnih več rešitev, ena je znotraj obstoječega sistem plač v javnem sektorju z upoštevanjem specifik zdravstva, drugo pa je izstop zdravnikov iz sistema, za kar pa da je potreben širši družbeni konsenz.

