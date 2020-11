Še en poslanec pozitiven na koronavirus

Iz poslanske skupine Levica so sporočili, da je njihov poslanecprejel pozitiven izvid testa na novi koronavirus. Trenutno ne kaže nobenih simptomov bolezni in se počuti dobro, mu je pa bila odrejena samoizolacija.Poslanec prejšnji teden ni bil v stiku s poslanci in strokovnimi sodelavci v poslanski skupini, saj ga ni bilo v državnem zboru, preostalim poslancem in strokovnim sodelavcem Levice zato ni bila odrejena karantena.Izkušnjo s korono je imel tudi poslanec SD, ki tudi ni imel tipičnih znakov bolezni