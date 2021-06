Še en nočni napad v Ljubljani: tokrat so se spravili na Toninove (FOTO)

Le dan po mazaškem napadu na stavbo kulturnega ministrstva so se vandali spravili še na sedež NSi. »Nestrpnost, ki se razrašča v naši družbi, se je danes ponoči žal manifestirala tudi na naši fasadi. Obsojamo tovrsten vandalizem in pozivamo k dialogu, strpnosti in miroljubnemu sobivanju. Le na teh temeljih lahko zgradimo družbo, ki bo imela prihodnost,« so ob tem zapisali na twitterju.V noči na četrtek pa so neznanci spet umazali pročelje ministrstva za kulturo., svetovalka v kabinetu ministra, je zjutraj objavila več fotografij, ki prikazujejo, da so neznanci na okna ministrstva s sprejem narisali rumene kljukaste križe.