Se duhovništvo pri nas poslavlja? Letos le dva novomašnika

Ob prazniku svetega Petra slovenski katoliški škofje vsako leto posvečajo novomašnike. Letos sta bila posvečena le dva, in sicer Ambrož Brezovšek iz župnije Vojnik iz celjske škofije in Matija Golob iz župnije Šmartno pri Litiji (sicer brat priljubljenega grosupeljskega župnika Martina Goloba). V zadnjih štirih letih so bili za duhovnike v celotnem slovenskem prostoru posvečeni po štirje diakoni, od osamosvojitve naprej pa je bilo v Sloveniji za duhovnike posvečeno skupaj z letošnjima 486 diakonov, na leto povprečno 14.

Največ, kar 27 novomašnikov, je bilo leta 1997, leta 2018 pa jih je bilo še denimo 14. V zadnjih 10 letih se je povprečna starost slovenskih duhovnikov zvišala s slabih 58 let na že skoraj 65. V Sloveniji je čedalje več župnij, ki nimajo stalnega duhovnika, ampak posamezni dušni pastir vodi po dve župniji ali celo več, ob tem več dela opravljajo verniki.

Takšnih težav pa nimajo v nekaterih sosednjih in drugih evropskih državah. V Avstriji je bilo letos 26 novomašnikov, na Hrvaškem 54, 12 pa celo v Bosni in Hercegovini, kjer so katoliki po številu na tretjem mestu. Na Slovaškem je bilo novomašnikov 21, v Franciji 90 in na Poljskem 208. Po podatkih iz leta 2021 je na svetu 462.388 rimskokatoliških duhovnikov (med njimi je 5340 škofov).