Se Dominika Švarc Pipan vrača v politiko? Tako pravijo v Svobodi

Stranke pospešeno polnijo in potrjujejo svoje liste kandidatov za evropske volitve. Med njimi je tudi nekaj presenečenj, kot je ta, da je aktualni evropski poslanec Svobode Klemen Grošelj umaknil soglasje h kandidaturi za evropskega poslanca na listi Gibanja Svobode.

Nepopolnjena mesta na kandidatni listi Gibanja Svoboda za prihajajoče evropske volitve so po novem tri, postavlja pa se vprašanje, kdo bi jih lahko zapolnil. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je zopet potrdila, da nje na listi ne bomo videli.

Kaj pa nekdanjo ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki je nedavno izstopila iz stranke SD in je pred petimi leti že bila kandidatka za evropsko poslanko?

»Potrdim lahko, da je (Dominike Švarc Pipan) ni med evidentiranimi kandidatkami,« je na novinarski konferenci dejal Arčon.

Na vprašanje, zakaj je Grošelj umaknil kandidaturo, pa je Arčon odgovoril: »Njegova odločitev je osebne narave, mi procesa potrjevanja liste še nismo zaključili. Osebno menim, da se je prenaglil.«

Med kandidati Gibanja Svoboda tako ostaja aktualna evropska poslanka Irena Joveva, po neuradnih informacijah pa še direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, predsednik strankinega podmladka Matej Grah, poslanca Tamara Vonta in Uroš Brežan, sicer nekdanji minister za naravne vire in prostor, ter državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper.

Za popolnitev liste sta izvršni odbor in svet Gibanja Svoboda pooblastila prvaka stranke Roberta Goloba, da opravi še dodatne pogovore s potencialnimi kandidati, piše STA.

Polno postavo deveterice, na katero bodo stavili v Gibanju Svoboda, so sicer načrtovali predstaviti v soboto, na dogodku festival Svobode ob Zbiljskem jezeru, a je to malo verjetno, saj bodo listo organi stranke formalno potrjevali šele v prihodnjih tednih.

Stranke in liste, ki se bodo junija potegovale za stolčke v Evropskem parlamentu, lahko liste kandidatov vložijo najkasneje do 10. maja. Še pred tem bo mesec pred volitvami, 9. maja, stekla tudi uradna volilna kampanja. Novo postavo devetih evropskih poslancev, ki bodo prihodnjih pet let v Bruslju zastopali barve Slovenije, bodo slovenski volivci izbirali 9. junija.