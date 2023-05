Še danes 18 plazov

Zaradi obilnega deževja v minulih dneh in razmočenega terena so gasilci, vojaki in drugi sodelujoči na vzhodu in severovzhodu države posredovali tudi danes. Po do zdaj zbranih podatkih se je sprožilo 18 novih plazov, sedem intervencij pa je bilo zaradi posledic vodne ujme.

Plazovi so se po pojasnilih Centra za obveščanje RS sprožili na širših območjih Maribora (11) in Ptuja (sedem). Pri sanaciji posledic je bilo aktiviranih 17 gasilskih enot. Ti so s folijo prekrivali plazišča, urejali odvodnjavanje, utrjevali zemljino in postavljali protipoplavne vreče.

Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode so povzročili tudi v naravi in cestah. Pri odpravljanju posledic večdnevnega deževja sodeluje tudi 77 pripadnikov slovenske vojske z delovnimi stroji in tri komunalna ter druga podjetja.

Gasilci še naprej odpravljajo tudi posledice, ki jih je zaradi obilnega večdnevnega deževja na vzhodu države v minulih dneh pustila voda. Zabeležili so sedem dogodkov na širših območjih Maribora, Ptuja in Murske Sobote. Gasilci so prečrpavali meteorno vodo iz zalitih prostorov stanovanjskih in gospodarskih objektov, čistili blatna vozišča, odstranjevali podrta drevesa in preventivno s protipoplavnimi vrečami zaščitili nekaj objektov.

Sredstva za sanacijo iz državnega proračuna?

Škoda po tokratni ujmi, zaradi katere se je ob poplavah in meteorni vodi sprožilo na stotine plazov, bo po predvidevanjih pristojnih presegla tudi prag za pomoč iz državnega proračuna. Premier Robert Golob je obljubil takojšnja sredstva za interventne ukrepe, po umiritvi razmer pa bo stekel utečeni postopek ocenjevanja škode. Občutne posledice naj bi zaradi majske moče občutilo tudi kmetijstvo.