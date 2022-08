Se boste cepili proti opičjim kozam? To so stranski učinki cepiva

Cepivo, ki se ga bo po novem uporabljalo tudi proti opičjim kozam, imamo že leta (za uporabo v EU odobreno leta 2013). Znano je pod imenom imvanex in je bilo namenjeno boju s črnimi kozami. Konec julija je Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani objavila, da Evropska agencija za zdravila (Ema) priporoča uporabo tega cepiva tudi za zaščito odraslih pred boleznijo opičjih koz, ki je lahko za človeka tudi usodna (bolezen opičjih koz sicer običajno poteka bolj blago kot bolezen črnih koz).

Kakšni so njegovi stranski učinki? »Najpogostejši neželeni učinki, ki so jih opazili med kliničnimi preskušanji, so bile reakcije na mestu injiciranja in pogoste sistemske reakcije, običajne za cepiva, ki so bile po intenzivnosti blage do zmerne in so v sedmih dneh po cepljenju izzvenele brez ukrepov. Pogostnosti neželenih učinkov, o katerih so poročali po vseh odmerkih cepljenja (1., 2. ali poživitvenem), so bile podobne.«

Do 29. julija je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zabeležil 35 primerov, kjer je bila okužba z virusom opičjih koz potrjena. Dobra tretjina primerov je bila vnesena iz tujine (Španija, Italija, BIH), dobra tretjina se je okužila v Sloveniji, za ostale pa kraja okužbe ni bilo mogoče opredeliti.

Sicer pa so v zaključenih kliničnih preskušanjih s cepivom Imvanex poročali o naslednjih stranskih učinkih:

– zelo pogosti:

glavobol, navzea (bolezni prebavil), mialgija, bolečina na mestu injiciranja, eritem na mestu injiciranja, oteklina na mestu injiciranja, induracija na mestu injiciranja, pruritus na mestu injiciranja, utrujenost

– pogosti:

motnje apetita, bolečine v okončinah, artralgija, rigor/mrzlica, nodul na mestu injiciranja, obarvanje mesta injiciranja, hematom na mestu injiciranja, vroč občutek na mestu injiciranja, povišana telesna temperatura, pireksija

– občasni:

nazofaringitis, okužbe zgornjih dihal, limfadenopatija, motnje spanja, omotica, parestezija, faringolaringealna bolečina, rinitis, kašelj, driska, bruhanje, izpuščaj, pruritus, dermatitis, mišično-skeletna togost, oteklina pod pazduho, splošno slabo počutje, krvavitev na mestu injiciranja, draženje na mestu injiciranja, pordevanje, bolečina v prsnem košu, povišan troponin I, povišani jetrni encimi, znižanje števila levkocitov, znižanje povprečnega volumna trombocitov

– redki:

sinusitis, influenca, konjunktivitis, migrena, periferna senzorična nevropatija, somnolenca, vrtoglavica, tahikardija, orofaringealna bolečina, suha usta, bolečina v trebuhu, urtikarija, obarvanje kože, hiperhidroza, ekhimoza, nočno znojenje, subkutani vozlič, angioedem, bolečine v hrbtu, bolečine v vratu, mišični spazmi, mišično-skeletne bolečine, mišična šibkost, aksilarna bolečina, eksfoliacija na mestu injiciranja, vnetje na mestu injiciranja, parestezija na mestu injiciranja, reakcija na mestu injiciranja, izpuščaj na mestu injiciranja, periferni edem, astenija, anestezija na mestu injiciranja, suh občutek na mestu injiciranja, zmanjšana gibljivost na mestu injiciranja, gripi podobna bolezen, vezikule na mestu injiciranja, povišanje števila levkocitov, udarnina

Opozarjajo še, da imvanex lahko izzove lokalne izpuščaje ali bolj razširjene kožne izbruhe: »Dogodki z izpuščajem po cepljenju (zadevne primere so opazili pri 0,4 odstotka oseb) s cepivom imvanex se pojavljajo v prvih dneh po cepljenju, so po intenzivnosti blagi do zmerni in običajno izzvenijo brez posledic.«