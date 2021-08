Še boste čakali: dolge kolone povratnikov s počitnic

Na mejnih prehodih je danes pričakovati povečan promet, zato prometnoinformacijski center svetuje voznikom, na j preverijo, preden se odpravijo na pot, kakšne so razmere na mejah. Trenutno se najdlje čaka na Obrežju, in sicer za vstop v državo približno dve uri.Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga od šest do sedem kilometrov. Za Kranjsko Goro in lokalni promet priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj občasno nastaja tudi proti Sloveniji, zato predor zapirajo.Daljša čakalna doba je tudi na mejnem prehodu Gruškovje, kjer za vstop v državo vozniki čakajo uro do dve, do ene ure pa za izstop iz Slovenije. Prav tako se do ene ure čaka pri vstopu in izstopu iz države na mejnem prehodu Dragonja ter pri izstopu iz države na mejnih prehodih Sečovlje in Metlika.Tudi v nadaljevanju dneva je še pričakovati zastoje na mejnih prehodih, zato preverite stanje, preden se odpravite na pot.Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je prek priključka Logatec.Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprti so uvoza Obrežje in Mokrice ter priključek Brežice proti Ljubljani.Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet je oviran.