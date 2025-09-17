  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

APOKALIPTIČNI PRIZORI V NOVEM MESTU

Se bomo morali navaditi na ekstremne nalive? Arso nam je razkril osupljive podatke

Takšni nalivi bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodnjih letih še pogostejši in intenzivnejši.
Simbolična fotografija. FOTO: Igor Zaplatil
Simbolična fotografija. FOTO: Igor Zaplatil
N. B.
 17. 9. 2025 | 18:18
 17. 9. 2025 | 18:18
A+A-

Včerajšnje neurje v Novem mestu je bilo resnično ekstremno – in to potrjujejo tudi podatki, ki smo jih pridobili na Agenciji RS za okolje (Arso). Med 13.30 in 14. uro je padlo kar 40 milimetrov dežja, v samo desetih minutah pa 34,5 milimetra! Po besedah podpoveljnika GRC Novo mesto Gregorja Kosa takšnih številk v mestu še niso zabeležili.

Gregor Vrtačnik z Arsa nam je pojasnil, da avgustovski nalivi pred dvema letoma, ki so povzročili katastrofalne poplave v Mengšu in na Koroškem, niso bili posebej intenzivni – bili pa so dolgotrajni. Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so 3. na 4. avgust 2023 izmerili do 16 mm v desetih minutah, v Kamniški Bistrici do 11 mm, na Ravnah na Koroškem do 10,5 mm in v Mežici do 12 mm. Ključ je bil torej v dolgotrajnosti dežja: v desetih urah je padlo od 100 do 200 mm padavin.

Če včerajšnje številke postavimo v ta kontekst, je jasno, da je šlo za izjemno intenziven naliv v zelo kratkem času – skoraj trikrat močnejši od povprečnih desetminutnih maksimumov leta 2023, ko so Slovenijo prizadele obsežne poplave.

Slovenski in svetovni rekordi

Največja desetminutna količina padavin v Sloveniji je padla 19. maja 2009 na Lisci pri Sevnici: kar 51 mm! Svetovni rekordi pa so še bolj osupljivi – za 8-minutni interval znaša 126 mm in za 15-minutni 198 mm.

Vrtačnik pritrjuje, da bodo takšni nalivi zaradi podnebnih sprememb v prihodnjih letih še pogostejši in intenzivnejši: »Pri segretju spodnjega sloja ozračja za 1 °C se jakost najmočnejših nalivov poveča za okoli 10 %. Ker se ozračje nad Slovenijo segreva za približno pol stopinje na desetletje, lahko pričakujemo, da se bo jakost nalivov povečevala za nekaj odstotkov na desetletje.«

»Seveda to ne pomeni, da se bodo tudi izmerjeni rekordi povečevali z enako stopnjo, verjetno pa bomo na kateri od meteoroloških postaj v Sloveniji v naslednjih desetih letih izmerili podobno močan ali še močnejši naliv, kot je bil maja 2009 na Lisci,« je še poudaril Vrtačnik.

Več iz teme

vremeArsonapovedpodnebne spremembepoplave
ZADNJE NOVICE
20:06
Kronika  |  Doma
INFORMACIJE NA OMREŽJIH

Širi se kot požar! Policisti na območju Kočevja našli dve mrtvi osebi, policija miri

Kaj se je dogajalo, je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana.
17. 9. 2025 | 20:06
19:56
Ona  |  Svetovalnica
OBRATI

Kitajci ne blestijo vselej: negativna je bila zgolj ocena za tveganje poškodbe desne voznikove noge

Euro NCAP: problematičen sedež v modelu MG3; tovarna se je zavezala, da bo popravila zapenjanje.
17. 9. 2025 | 19:56
19:45
Bulvar  |  Tuji trači
IMEL GA JE DO KONCA ŽIVLJENJA

McQueenov avto za k maši je na prodaj

Ocenjujejo, da bo prodan za med 34.000 in 51.000 evri. Igralec je vozilo uporabljal za osebne opravke.
17. 9. 2025 | 19:45
19:14
Kronika  |  Na tujem
DUNAJ

To je prizorišče družinske tragedije: sosedje v šoku, slišali so sedem strelov (FOTO)

44-letni državljan Srbije naj bi v stanovanju ustrelil svojo prav tako 44-letno ženo, spravil pa naj bi se tudi na hčerko.
17. 9. 2025 | 19:14
19:14
Bizarno
APOKALIPSA 2026?

Srhljiva prerokba, Nostradamus in Vanga napovedujeta grozljivo prihodnost

Tretja svetovna vojna, roboti in nezemljani – 2026 bo leto groze, svarita.
17. 9. 2025 | 19:14
18:35
Novice  |  Slovenija
V SDS SO SI MENDA ODDAHNILI

Uf, ste videli, kako brutalno je Janša napičil Jankovića?

Potem ko je Milorad Dodik Srbe v Sloveniji pozval naj volijo SDS, se vrstijo odzivi.
17. 9. 2025 | 18:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki