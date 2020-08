Se bo navadni delfin vrnil?

Raziskava slovenskega društva za morske sesalce Morigenos je pokazala, da je med letoma 2009 in 2012 po dolgem obdobju Tržaški zaliv obiskala ogrožena vrsta navadnega delfina, ki se je leta soočala s sistematičnim pobijanjem in pomanjkanjem hrane. Kljub prihodu pa raziskovalci ugotavljajo, da so možnosti za vrnitev navadnega delfina v večjem številu sicer precej majhne, poroča STA. Niso škodljivi, temveč koristni! Pojav te vrste v Jadranskem morju in celotnem Sredozemlju je bil nekoč nekaj povsem običajnega, od sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa je vrsta postala tako redka, da so jo na Rdečem seznamu Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) opredelili kot ogroženo, za kar je bilo krivo predvsem namerno pobijanje, saj so takrat delfini veljali za škodljivce, ki z ribiči tekmujejo za pomembne ribolovne vire. Verjetna vzroka za upad populacije pa sta tudi pomanjkanje hrane zaradi čezmernega ribolova in splošna degradacija morskega okolja. Zadnje večje skupine navadnih delfinov na območju Tržaškega zaliva so opazili v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, društvo Morigenos pa je na podlagi neposrednih opažanj in najdenih poginulih živali ugotovilo, da so se med letoma 2009 in 2012 na območju Tržaškega zaliva in tudi slovenskega morja pojavili vsaj štirje različni osebki vrste navadnega delfina.



Ta kljub temu v severnem Jadranu ostaja redka vrsta, možnosti za njihovo vrnitev v Jadran v večjem številu pa so po oceni raziskovalcev precej majhne, saj raziskovalci nikjer v Sredozemlju ne beležijo porasta številčnosti. V društvu Morigenos še opozarjajo, da je z odgovorno skrbjo za naše morje možno ohraniti vsaj še zadnjo obstoječo vrsto delfinov pri nas in mogoče tudi vrnitev navadnega delfina, saj je zdaj jasno, da so veliki morski plenilci pomembni za zdrave ekosisteme in so za ribištvo na dolgi rok koristni, in ne škodljivi.