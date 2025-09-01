Se bo gradnja drugega tira še upočasnila? Zaradi dežja plazovi, zalite jame, zamašeni prepusti

Obilno petkovo deževje je ogromno škodo povzročilo tudi na gradbiščih drugega tira med Divačo in Koprom, so danes sporočili iz podjetja 2TDK. Na nekaterih delih so dela začasno ustavili, najbolj kritično je bilo v dolini Glinščice. Sanacija poteka, obseg škode pa na določenih območjih še ugotavljajo, so zapisali v projektnem podjetju.

V dolini Glinščice sanirajo plaz nad predorom Lokev, saj je teren izredno nestabilen, vsakršno dodatno deževje pa lahko povzroči nove nevšečnosti, so zapisali na 2TDK. Na drugi strani viadukta Glinščica je povsem zalilo gradbeno jamo za ventilatorsko postajo. »Gre za najbolj kritičen del trase, saj tukaj potekajo najbolj intenzivna dela,« so izpostavili.

Prepusti zasuti s kamenjem

Obilno deževje je po njihovih navedbah ogromno škode povzročilo tudi na nekaterih makadamskih in asfaltiranih dostopnih cestah, ki vodijo do gradbišč ter na pobočjih nad portali predorov, saj je ponekod prišlo do večjih usadov in zdrsov zemljine.

Kot so še pojasnili, so v okviru projekta zgradili več prepustov, ki zagotavljajo odvodnjavanje meteornih voda, številni pa so bili v petek zasuti s kamenjem, saj je voda s strmih pobočij s seboj prinesla velike količine naplavin. Na nekaterih odsekih so bili prepusti precej zamašeni, kar je še otežilo odtekanje vode.

Že ves konec tedna in tudi danes po pojasnilih 2TDK potekajo sanacijska dela, obseg škode pa na določenih območjih še ugotavljajo.