SDS z ofenzivo referendumov: po zakonu o vladi refrendum tudi glede RTV

Potem ko so poslanci SDS vložili predlog za posvetovalni referendum o zakonu o vladi, so zdaj enak predlog podali tudi za spremembe zakona o RTVS, ki ga DZ trenutno obravnava na izredni seji. S tem se bo tudi postopek odločanja o tem predlogu, ki ga je koalicija danes nameravala zavrniti, zavlekel.

Gre sicer enega izmed dveh predlogov sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so ju vložili v SDS. Z vložitvijo predlogov so prehiteli stranke nastajajoče koalicije, torej Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki so v DZ posredovale svoje spremembe omenjenega zakona.

V skladu s poslovnikom mora DZ istovrstne zakone obravnavati po vrstnem redu, kot so bili vloženi, zato so nameravali v nastajajoči koaliciji predloga SDS čim prej zavrniti. Prvega, s katerim so v SDS predlagali, da rtv-prispevek ne bi bil več obvezen, DZ danes obravnava na izredni seji.

Pričakovati je bilo, da bo poslanska večina po opravljeni splošni razpravi sklenila, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, s čimer bi bil zakonodajni postopek končan. A se bo zaradi predloga za razpis referenduma postopek zavlekel, saj mora DZ naprej glasovati o predlogu za referendum, do katerega mora preteči 30 dni. Šele po zavrnitvi predloga za referendum pa je mogoče glasovanje o predlogu zakona.

Odziv Goloba: Žalostno je gledati, kako je edini namen uničenje RTVS

Vložitev referenduma na lastni zakon predsednik Gibanja Svoboda in najverjetnejši novi mandatar Robert Golob vidi kot »unikum kreativnosti«, s tem pa izgublja RTVS, je dejal v izjavi ob robu seje.

Žalostno je gledati, kako je edini namen uničenje RTVS, je ocenil. »Saj smo videli že v predvolilnih oddajah, ko so postavili svoje voditelje, da so v resnici uničevali ugled RTVS, ne da bi pomagali sebi in danes počnejo isto,« je dejal.

Po njegovem mnenju gre za sindrom požgane zemlje: »Ampak s tem požigamo Slovenijo, ker se nekdo ne more sprijazniti z rezultati volitev, ker so mu ljudje rekli 'Dovolj te imamo!'«.