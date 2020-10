SDS še vedno prepričljivo vodilna, LMŠ na drugem mestu

Največjo javnomnenjsko podporo ima še vedno največja koalicijska stranka SDS, LMŠ pa se je po dveh mesecih uspelo vrniti na drugo mesto, je pokazala anketa Mediane za časnik Delo.



Vodilna SDS ima po podatkih ankete tako 18,7-odstotno podporo, drugouvrščena LMŠ pa 10,4-odstotno podporo, kar sta dobri dve odstotni točki več kot pretekli mesec.



Stranka SD se je tokrat z 9,3-odstotno podporo znašla na tretjem mestu. Četrtouvrščena Levica (s 7,9-odstotno podporo) in petouvrščena NSi (s 4,9-odstotno podporo) imata 1,7 odstotne točke boljši izid kot septembra, stranki SAB (z 2,9-odstotno podporo) in DeSUS (z 2,8-odstotno podporo) pa imata obe za 0,2 odstotni točki manj podpore. SMC podpira 0,7 odstotka vprašanih.



Anketa pa je pokazala tudi, da bi v primeru volitev opozicija prehitela koalicijo. Za članice vlade - SDS, NSi, SMC in DeSUS - bi namreč glasovalo 27,1 odstotka vprašanih, opozicijske stranke LMŠ, SD, SAB in Levica, ki so se prejšnji teden poenotile v poskusu oblikovanja alternativne vlade, pa bi podprlo 30,5 odstotka vprašanih. Kar 22,5 odstotka sodelujočih je sicer ostalo neopredeljenih, več kot desetina pa ne bi obkrožila nobene od strank.

Nadaljuje se trend zniževanja ocene dela vlade Po podatkih ankete se nadaljuje tudi trend zniževanja ocene dela vlade in državnega zbora. Srednja ocena dela vlade je bila 2,63, septembra 2,68. srednja ocena dela DZ pa je bila oktobra 2,50, septembra pa 2,63.



Na lestvici priljubljenosti politikov tudi tokrat brez sprememb - prvo mesto ohranja predsednik republike Borut Pahor, drugo zdravstveni minister Tomaž Gantar, na tretjem mestu pa ostaja tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.



Inštitut Mediane je anketo izvedel za uredništvo dela med 1. in 8. oktobrom na reprezentativnem vzorcu 712 polnoletnih prebivalcev Slovenije.